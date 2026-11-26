W październiku z największej giełdy kryptowalut hakerzy wyprowadzili ponad 6 mld dolarów, dokonując, jak wynika z doniesień prasowych, jednej z największych kradzieży w historii. Giełda poinformowała, że atak miał wieloetapowy charakter, a jego elementem była fikcyjna rekrutacja. Jeden z inżynierów miał pobrać na komputer, w trakcie procesu rekrutacyjnego, plik z zadaniem, który zawierał ukryty złośliwy kod. Atakujący wykorzystali go do wyprowadzenia środków z kont spółki. Inżynier uczestniczył w procesie rekrutacji, korzystając ze służbowego sprzętu. Dochodzenie w tej sprawie nadal trwa.