Kalendarium - środa 11 września

Vantage Rent – jeden z liderów najmu instytucjonalnego w Polsce, spółka z Grupy TAG Immobilien – jako pierwsza firma PRS wprowadza do oferty nowych mieszkań systemy Smart Home. Opcja ta jest dostępna obecnie w nowej lokalizacji we Wrocławiu i będzie standardowo wdrażana w każdym nowym budynku wchodzącym do portfela firmy. W ofercie mieszkań do wynajęcia z systemem Smart Home pojawiła się pierwsza pula z 415 mieszkań we Wrocławiu, przy ul. Braniborskiej 58.