Dziś wchodzi w życie prawo komunikacji elektronicznej

Prawo Komunikacji Elektronicznej to ustawa, która ma poprawić działanie rynku telekomunikacyjnego oraz zapewnić konsumentom lepszą ochronę. Przepisy zakładają wdrożenie przejrzystych zasad naliczania opłat za dodatkowe usługi operatorów, co zmniejszy ryzyko ukrytych kosztów. Konsumenci mają mieć zapewnioną większą ochronę przed nieuczciwymi sprzedawcami usług telekomunikacyjnych, którzy odwiedzają osoby w domach, bez wcześniejszego umówienia. Konsument, który uporczywie spóźnia się z opłatą zostanie powiadomiony przez operatora o zamiarze zawieszenia usługi. Jeśli w ciągu 14 dni od doręczenia zawiadomienia nie zapłaci należności, operator ma prawo zawiesić usługę. Konsumenci otrzymają bezpłatną porównywarkę ofert usług dostępu do internetu i telefonii. (DzU z dnia 12 lipca 2024 r. poz. 1221).

Sejm znowelizował ustawę budżetową na 2024 r.

Sejm znowelizował ustawę budżetową na rok 2024, która zakłada m.in. zwiększenie deficytu budżetowego do 240,3 mld zł z 184 mld zł. Za nowelizacją głosowało 241 posłów, 205 było przeciwnych, wstrzymało się pięciu. W nowelizacji ustawy dochody budżetowe ustalono na poziomie 626,08 mld zł. Założono niższe od planowanych m.in. dochody z PIT (o 11,5 mld zł), z CIT (o 11,5 mld zł) oraz VAT (o 22,9 mld zł).

Na gorsze wykonanie dochodów wpłynęła m.in. niższa inflacja – która ma wynieść średniorocznie 3,7%, a nie 6,6%, jak przewidywano wcześniej. Łączna kwota wydatków ma pozostać bez zmian.

Sejm znowelizował ustawę o OZE dotyczącą przyspieszenia procesu inwestycji

Sejm znowelizował ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE), która zakłada przyspieszenie procesu inwestycyjnego poprzez skrócenie terminu na wydanie decyzji dotyczących instalacji OZE oraz ich przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Ustawa wdraża przepisy unijne dotyczące zasad przyznawania pomocy publicznej w sektorach energochłonnych.

Wskazane w ustawie działania dotyczące budowy lub modernizacji instalacji OZE, urządzeń i instalacji niezbędnych do przyłączenia do sieci danej instalacji OZE zostały uznane jako stanowiące realizację nadrzędnego interesu publicznego oraz służące zdrowiu i bezpieczeństwu publicznemu. Celem zmian ma być skrócenie terminów trwania procedur dla instalacji i projektów instalowanych na budynkach instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystujących energię promieniowania słonecznego oraz wchodzących w ich skład magazynów energii elektrycznej, pomp ciepła, urządzeń i instalacji niezbędnych do przyłączenia do sieci danej instalacji OZE oraz nadbudowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu instalacji OZE.

Sejm przyjął ustawę o ochronie ludności o obronie cywilnej

9 listopada Sejm przyjął ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej, która określa zadania ochrony ludności w czasie pokoju i wojny, organów i podmiotów realizujących zadania ochrony ludności oraz zasady planowania ochrony ludności i obrony cywilnej.

Od dziś miany w kursowaniu pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich

Od 10 listopada 2024 r. w sieci PKP wchodzi w życie piąta korekta rocznego rozkładu jazdy pociągów. Wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu pociągów SKM i KM. Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że od 10 listopada do 14 grudnia kontynuowane będą prace związane z przebudową stacji Warszawa Zachodnia. Więcej na RDC: https://www.rdc.pl/aktualnosci/mazowsze/skm-km-zmiany-na-kolei-rozklad-jazdy-portal-pasazera_r02YisLW9m0kkQdCjvkJ