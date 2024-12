15 grudnia mija termin zapłaty składek ZUS dla części płatników

Dziś dziś składki ZUS za listopad wpłacają płatnicy posiadający osobowość prawną.



Dziś mija termin wpłaty podatków leśnego i od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne

Chodzi o:

- termin wpłaty podatku leśnego za grudzień 2024 r. przez osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej

- termin wpłaty podatku od nieruchomości za grudzień 2024 r. przez osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej.

GUS: Eksport z Polski do Niemiec spadł o prawie 5 proc.

Polski eksport do Niemiec spadł o 4,7 proc. rok do roku i wyniósł 79,1 mld euro w styczniu-październiku 2024 r., zaś import w tym czasie spadł o 1 proc. do 56,3 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Udział Niemiec w eksporcie zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 1 pkt proc. i wyniósł 27 proc.



W środę 18 grudnia rząd zajmie się projektem o rynku mocy dot. aukcji dodatkowych

Projekt nowelizacji ustawy o rynku mocy zakłada przeprowadzenie czterech aukcji uzupełniających na następujące okresy dostaw: II połowa 2025 r. (aukcja półroczna) oraz na lata dostaw 2026, 2027 i 2028 (aukcje roczne). W porządku obrad znalazł się także pakiet projektów ustaw dotyczących cudzoziemców, zarówno regulujących sprawy pobytowe, jak i dostępu do rynku pracy.

Projekt wskazuje, że aukcje uzupełniające zostaną przeprowadzone po zakończeniu aukcji dodatkowych rynku mocy, tzn. będą przeprowadzone z krótszym niż rok wyprzedzeniem względem momentu rozpoczęcie trwania obowiązku mocowego (lead time) - podaje ISBnews.



PIT-11 i PIT-4R bez podpisu

Do 31 stycznia pracodawcy i firmy zatrudniające na zleceniach bądź umowach o dzieło mają obowiązek złożenia PIT-11 i PIT-4R. Pierwszy to deklaracja zawierająca informacje do dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy pracownika płatnika. Drugi to informacja o zaliczkach na podatek za poszczególne miesiące.

Firmy mogą dopełnić obowiązku za pomocą konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) bez konieczności podpisywania formularzy – przypomina Krajowa Administracja Skarbowa.

GUS opublikuje dziś dane o inflacji bazowej

Inflacja bez cen żywności i energii za istopad według prognoz ma wynieść 4,3 proc. Poprzednio wyniosła 4,1 proc.



Prezydent podpisał pięć ustaw - zmiany w kodeksie pracy, więcej stref czystego transportu, zmiany w ustawie o rachunkowości i inne

W piątek Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Prezydent RP Andrzej Duda podpisał pięć ustaw: