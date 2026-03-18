Kalendarium - środa 18 marca

Uproszczono zasady dotyczące zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz zapewnienie szybszego reagowania na zagrożenia epidemiologiczne

Dzisiaj wchodzą w życie przepisy:

- ustawa z 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt – z wyjątkiem art. 126 pkt 11, który obowiązuje od 18 grudnia 2025 r. (DzU z 17 grudnia 2025 r., poz. 1795).

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 7 lutego 2026 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania psów i kotów w schronisku dla zwierząt (DzU z 11 lutego 2026 r., poz. 154).

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 28 lutego 2026 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłaty za wydanie dokumentów przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt cyrkowych (DzU z 4 marca 2026 r., poz. 259).

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 3 marca 2026 r. w sprawie wzoru dokumentu handlowego, w który zaopatruje się produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodne przy ich przewozie wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 6 marca 2026 r., poz. 280).

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 5 marca 2026 r. w sprawie określenia chorób innych niż choroby umieszczone w wykazie, podlegających obowiązkowi powiadamiania (DzU z 9 marca 2026 r., poz. 288).

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 5 marca 2026 r. w sprawie wysokości i sposobu podziału ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików (DzU z 9 marca 2026 r., poz. 290).

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 5 marca 2026 r. w sprawie określenia niektórych kategorii zakładów i niektórych zakładów akwakultury, które są zwolnione z obowiązku rejestracji, oraz zwolnienia z obowiązku wystąpienia z wnioskiem o zatwierdzenie (DzU z 9 marca 2026 r., poz. 292).

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 5 marca 2026 r. w sprawie określenia chorób, przy zwalczaniu których przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa, innych niż wymienione w wykazie (DzU z 10 marca 2026 r., poz. 298).

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 5 marca 2026 r. w sprawie szkolenia z zakresu objawów klinicznych, epidemiologii oraz interpretacji wyników badań laboratoryjnych, odnoszących się do TSE (DzU z 11 marca 2026 r., poz. 307).

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 10 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w komputerowej bazie danych (DzU z 12 marca 2026 r., poz. 314).

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 6 marca 2026 r. w sprawie określenia chorób, dla których prowadzi się badania kontrolne, sposobu prowadzenia tych badań i ich zakresu (DzU z 12 marca 2026 r., poz. 315).

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 11 marca 2026 r. w sprawie wykazu badań laboratoryjnych, których wyniki są wykorzystywane do celów kontroli urzędowej (DzU z 13 marca 2026 r., poz. 334).

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 11 marca 2026 r. w sprawie środków zwalczania chorób u drobiu (DzU z 13 marca 2026 r., poz. 335). https://dziennikustaw.gov.pl/D2026000033501.pdf

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 11 marca 2026 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zaszczepieniu psa przeciwko wściekliźnie oraz wzoru i sposobu prowadzenia wykazu posiadaczy psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie (DzU z 13 marca 2026 r., poz. 337).

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 11 marca 2026 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień dzikich lisów przeciwko wściekliźnie (DzU z 16 marca 2026 r., poz. 341).

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 10 marca 2026 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (DzU z 16 marca 2026 r., poz. 343).

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 12 marca 2026 r. w sprawie środków zwalczania afrykańskiego pomoru świń (DzU z 16 marca 2026 r., poz. 344).

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 11 marca 2026 r. w sprawie sposobu oznakowania materiału biologicznego bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych (DzU z 17 marca 2026 r., poz. 348).

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 11 marca 2026 r. w sprawie zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o chorobach i wynikach monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, a także związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (DzU z 17 marca 2026 r., poz. 349).

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 16 marca 2026 r. w sprawie szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, pasz i sprzętu (DzU z 17 marca 2026 r., poz. 350).

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 16 marca 2026 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (DzU z 17 marca 2026 r., poz. 354).