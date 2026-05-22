Wśród ponad 17,3 mln pracujących w IV kwartale zeszłego roku było już prawie 4,3 mln specjalistów. To o 780 tys. więcej niż przed pięcioma laty i prawie o 1,2 mln (38 proc.) więcej niż przed dekadą – wynika z najnowszych danych GUS. Według nich, o ile pod koniec 2015 r. specjaliści stanowili niespełna jedną piątą pracujących, o tyle teraz ich udział sięga 25 proc.

Wśród szybko rosnących w tym czasie dużych grup zawodów są też pracownicy biurowi, których liczba zwiększyła się w ostatnich 10 latach prawie o jedną trzecią, do ponad 1,3 mln. Co więcej, ten wzrost dokonał się głównie w ostatnich pięciu latach, pomimo przyspieszającego od trzech lat rozwoju AI.