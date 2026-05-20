Katarzyna Wójcik: E-medycyna to ułatwienia, ale i obowiązki

Cyfryzacja to od lat opowieść o wygodzie. Mniej papieru, mniej kolejek, mniej segregatorów. Teraz do tej rewolucji dołącza także medycyna pracy. Orzeczenie lekarskie nie będzie już dokumentem noszonym przez pracownika od gabinetu do działu kadr, lecz elementem cyfrowego obiegu danych między lekarzem, pracownikiem i pracodawcą. I właśnie tu zaczyna się prawdziwa zmiana.

Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda prosto: koniec z papierowymi zaświadczeniami, koniec z ryzykiem zgubienia dokumentu, szybszy przepływ informacji. Tyle że cyfrowa wygoda niemal zawsze oznacza równocześnie nowe obowiązki organizacyjne. W świecie papierowym wiele rzeczy działało dzięki niedoskonałości systemu. Dokument można było donieść dzień później, coś wyjaśnić telefonicznie, skorygować „po drodze”. System cyfrowy nie zna improwizacji. Wymaga procedur, terminów i jednoznacznych zasad odpowiedzialności. A to łączy się z nowymi obowiązkami dla pracodawcy.