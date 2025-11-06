Co zrobić, jeśli dostaniemy fakturę mailem bądź w papierze, choć powinna znaleźć się w KSeF? Firmy masowo o to pytają we wnioskach o interpretacje. Obawiają się, że z takiej faktury nie będzie można odliczyć VAT. Czy te obawy są uzasadnione?

– Odliczenie VAT to podstawowe prawo podatnika i nie powinno być kwestionowane z powodu wystawienia faktury w niewłaściwej formie. Firmy wolą jednak dmuchać na zimne, w historii naszego VAT były już przecież spory o literówki w nazwie czy adresie. Dlatego wcale się nie dziwię przedsiębiorcom, że chcą się zabezpieczyć interpretacją – mówi Aleksandra Plichta, doradca podatkowy, partner w Crido. Dodaje, że podatnicy mają wątpliwości, ponieważ po wejściu KSeF w obrocie nadal będzie dużo faktur tradycyjnych, a odbiorcy nie będą wiedzieć, z jakiego powodu (zgodnie czy niezgodnie z przepisami) nie zostały wprowadzone do nowego systemu.