Faktury poza KSeF. Przedsiębiorcy się ich boją, fiskus uspokaja

Jeśli przedsiębiorca kupuje towary bądź usługi na potrzeby działalności, to może odliczyć VAT. Także wtedy, gdy sprzedawca nie wprowadzi – wbrew przepisom – faktury do KSeF. Interpretacje skarbówki są w tej sprawie pozytywne.

Publikacja: 06.11.2025 04:39

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co się stanie, jeśli przedsiębiorca otrzyma fakturę poza KSeF, chociaż powinna być w nim zawarta?
  • Jakie są terminy oraz wyjątki dotyczące obowiązkowego wdrażania KSeF przez różne przedsiębiorstwa?
  • Czy z faktur niewprowadzonych do KSeF możliwe jest odliczenie VAT i jakie stanowisko zajmuje w tej sprawie fiskus?
  • Jakie są interpretacje skarbówki dotyczące odliczenia VAT z faktur wystawionych poza KSeF?
  • Czy istnieje ryzyko zmiany stanowiska skarbówki w sprawie odliczenia VAT z faktur poza KSeF i jakie mogą być tego konsekwencje?
  • Dlaczego prawo do odliczenia VAT jest trudne do ograniczenia na gruncie unijnych zasad?
Co zrobić, jeśli dostaniemy fakturę mailem bądź w papierze, choć powinna znaleźć się w KSeF? Firmy masowo o to pytają we wnioskach o interpretacje. Obawiają się, że z takiej faktury nie będzie można odliczyć VAT. Czy te obawy są uzasadnione?

– Odliczenie VAT to podstawowe prawo podatnika i nie powinno być kwestionowane z powodu wystawienia faktury w niewłaściwej formie. Firmy wolą jednak dmuchać na zimne, w historii naszego VAT były już przecież spory o literówki w nazwie czy adresie. Dlatego wcale się nie dziwię przedsiębiorcom, że chcą się zabezpieczyć interpretacją – mówi Aleksandra Plichta, doradca podatkowy, partner w Crido. Dodaje, że podatnicy mają wątpliwości, ponieważ po wejściu KSeF w obrocie nadal będzie dużo faktur tradycyjnych, a odbiorcy nie będą wiedzieć, z jakiego powodu (zgodnie czy niezgodnie z przepisami) nie zostały wprowadzone do nowego systemu.

