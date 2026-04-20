Po wejściu obowiązkowego KSeF 2.0 liczba korekt zaczęła szybko rosnąć. Każdy błąd, nawet dotyczący stawki VAT, rabatu, ilości towaru czy danych kontrahenta, musi dziś przejść pełną ścieżkę formalną. Konieczne jest wystawienie kolejnego dokumentu, jego przetworzenie w systemie i powiązanie z pierwotną fakturą. Wszystko to wydłuża rozliczenia i tym samym pogarsza płynność finansową przedsiębiorstw.

W KSeF ruszyła lawina korekt

Od 1 lutego zniknęły noty korygujące, które wcześniej pozwalały nabywcy samodzielnie poprawić drobne błędy formalne. Teraz każda nieścisłość musi zostać poprawiona przez sprzedawcę w formie faktury korygującej. Ponadto, jak przypomina portal WNP, darmowa Aplikacja Podatnika KSeF nie wychwytuje nawet części błędów rachunkowych, co szczególnie obciąża mniejszych przedsiębiorców. W efekcie cały proces fakturowania wydłuża się i jest bardziej podatny na kolejne pomyłki.

Rosnąca liczba korekt przekłada się bezpośrednio na płatności. Kontrahenci coraz częściej wstrzymują przelewy do czasu pełnego wyjaśnienia niezgodności. Eksperci ostrzegają też przed ryzykownym zerowaniem faktur i wystawianiem ich od nowa, bo może to prowadzić do przejściowego zawyżenia zobowiązań podatkowych. Dodatkowo sama obecność faktury w KSeF nie daje jeszcze gwarancji zapłaty, ponieważ termin płatności wynika z ustaleń między stronami, a nie z samego numeru nadanego przez system.

