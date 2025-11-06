– Zdecydowanie uważam, że trzeba by było chwilę poczekać z obniżaniem stóp procentowych i zobaczyć, co się będzie działo dalej z cenami, między innymi z cenami energii – mówi Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu w Magazynie o Biznesie, w rozmowie z red. Aleksandrą Ptak-Iglewską. A rozmowa miała dotyczyć... optymistycznych danych płynących z polskiej gospodarki. To tydzień sprzecznych sygnałów, z jednej strony indeks PMI wzrósł do 48,8 punktu, a inflacja spadła do 2,8 proc., jednak jednocześnie w piątek agencja S&P prawdopodobnie obniży perspektywę ratingu Polski do perspektywy negatywnej, w ślad za decyzjami Moody's i Fitch. Te czynniki z kolei mogą ciążyć polskiej walucie.