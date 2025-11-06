Reklama
Jankowiak: Dziś rozdrobnienie jest przekleństwem gospodarki

Indeks PMI w górę, inflacja w dół, czy polska gospodarka się zazielenia? Z polskiej gospodarki płyną umiarkowanie pozytywne sygnały, a jednak z optymizmem czy obniżką stóp procentowych warto by poczekać, wskazuje w Magazynie o Biznesie Janusz Jankowiak, główny ekonomista PRB.

Publikacja: 06.11.2025 14:00

Janusz Jankowiak, główny ekonomista PRB

Foto: podcasty.rp.pl

Aleksandra Ptak-Iglewska

– Zdecydowanie uważam, że trzeba by było chwilę poczekać z obniżaniem stóp procentowych i zobaczyć, co się będzie działo dalej z cenami, między innymi z cenami energii – mówi Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu w Magazynie o Biznesie, w rozmowie z red. Aleksandrą Ptak-Iglewską. A rozmowa miała dotyczyć... optymistycznych danych płynących z polskiej gospodarki. To tydzień sprzecznych sygnałów, z jednej strony indeks PMI wzrósł do 48,8 punktu, a inflacja spadła do 2,8 proc., jednak jednocześnie w piątek agencja S&P prawdopodobnie obniży perspektywę ratingu Polski do perspektywy negatywnej, w ślad za decyzjami Moody's i Fitch. Te czynniki z kolei mogą ciążyć polskiej walucie.

