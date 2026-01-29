Indie, kraje Mercosuru, zapowiadane kolejne deale – czy my w ogóle tych umów handlowych dziś potrzebujemy? I ile z tego nagłego zrywu negocjacji Unii Europejskiej zawdzięczamy – Donaldowi Trumpowi? – W przypadku Mercosuru to przyspieszenie nastąpiło w momencie, w którym Trump nagle zaczął rządzić rozporządzeniami wykonawczymi. My przez 26 lat nie byliśmy w stanie dogadać z krajami Ameryki Południowej i nagle proces negocjacyjny ekstremalnie wręcz przyspieszył – mówi Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan w "Magazynie o Biznesie" w rozmowie z red. Aleksandrą Ptak-Iglewską Umowy są więc po to, by pokazać, że ta Unia jednak ma coś do powiedzenia w tym geopolityczno-gospodarczym, szybko zmieniającym się świecie.