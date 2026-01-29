Rzeczpospolita
Umowy handlowe i efekt Trumpa. UE coraz skuteczniej ściga USA i Chiny

– Próbujemy tymi umowami złapać Chiny i USA w tym wyścigu za rękę – mówi Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan w "Magazynie o Biznesie". Gospodarka czy geopolityka, co tu jest ważniejsze? Unia Europejska podpisała wielką umowę handlową z Indiami. Indie nazywają ją wręcz "matką wszelkich umów handlowych". Co ta umowa oznacza dla Polski i dla Europy?

Publikacja: 29.01.2026 14:00

Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan

Foto: podcasty.rp.pl

Aleksandra Ptak-Iglewska

Indie, kraje Mercosuru, zapowiadane kolejne deale – czy my w ogóle tych umów handlowych dziś potrzebujemy? I ile z tego nagłego zrywu negocjacji Unii Europejskiej zawdzięczamy – Donaldowi Trumpowi? – W przypadku Mercosuru to przyspieszenie nastąpiło w momencie, w którym Trump nagle zaczął rządzić rozporządzeniami wykonawczymi. My przez 26 lat nie byliśmy w stanie dogadać z krajami Ameryki Południowej i nagle proces negocjacyjny ekstremalnie wręcz przyspieszył – mówi Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan w "Magazynie o Biznesie" w rozmowie z red. Aleksandrą Ptak-Iglewską Umowy są więc po to, by pokazać, że ta Unia jednak ma coś do powiedzenia w tym geopolityczno-gospodarczym, szybko zmieniającym się świecie.

