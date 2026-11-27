Dealer kupuje w Niemczech używane auto na fakturze z adnotacją o procedurze marży i sprzedaje je w Polsce, płacąc VAT tylko od swojego zarobku. Trzy lata później urząd ustala, że niemiecki sprzedawca nie miał prawa do marży, i wylicza podatek od całej ceny. Przy aucie kupionym za 90 000 zł i sprzedanym za 100 000 zł różnica wynosi 16 829 zł na jednej sztuce, a decyzje w tej branży obejmują zwykle dziesiątki samochodów. Sąd Unii Europejskiej w wyroku z 14 października 2026 r. (T 569/25) orzekł, że dobrą wiarę kupującego organ musi ocenić w tym samym postępowaniu, w którym odbiera mu marżę, a ciężar wykazania, że kupujący wiedział lub powinien był wiedzieć o nieprawidłowości, spoczywa na organie, nie na podatniku.

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Plomba na fakturze

Procedura marży z art. 120 ustawy o VAT nie jest ulgą dla handlarzy. Chroni przed powtórnym opodatkowaniem wartości, w której podatek już siedzi i nie da się go odliczyć, bo towar kupiono od konsumenta, w zwolnieniu albo od innego pośrednika rozliczającego marżę. Dlatego warunkiem jest pochodzenie towaru od dostawcy z zamkniętego katalogu, a dowodem faktura z adnotacją o marży. Adnotacja działa jak plomba: kupujący przyjmuje, że dostawca spełnił warunki, i liczy VAT od różnicy między ceną sprzedaży a ceną zakupu.

Oszustwo na marży polega na tym, że dokumenty mówią co innego niż obrót. Samochód sprzedany w zwykłym reżimie VAT dostaje papierową historię zakupu od osoby prywatnej albo adnotację, której dostawca nie miał prawa postawić. Kontrola przychodzi po latach, ustala nieprawidłowość u dostawcy i przestawia całą sprzedaż polskiego nabywcy na zasady ogólne. Spór nie toczy się o to, czy warunki procedury były obiektywnie spełnione, bo zwykle nie były. Toczy się o to, czy ma za to zapłacić nabywca, który o oszustwie dostawcy nie wiedział i nie miał jak się dowiedzieć. W decyzjach skarbówki ten element bywa zbywany jednym zdaniem albo pomijany: skoro dostawca nie miał prawa do marży, to i nabywca go nie ma.

Argument urzędu i granica z Litdany

Organy mają na to przepisy i orzecznictwo. Procedura marży jest wyjątkiem, a wyjątków nie wykłada się rozszerzająco. Naczelny Sąd Administracyjny od lat powtarza, że to podatnik ma wykazać, od kogo kupił towar, że sama adnotacja na fakturze niezgodna ze stanem faktycznym nie wystarczy (wyrok NSA z 16 kwietnia 2015 r., sygn. I FSK 261/14), a poprawność formalna faktury nie zastąpi rzeczywistego przebiegu transakcji (wyrok NSA z 7 grudnia 2018 r., sygn. I FSK 1993/16). Gdy umowy wskazują osoby, które nie istnieją albo zaprzeczają sprzedaży, organ nie musi szukać za podatnika prawdziwego sprzedawcy (wyrok NSA z 28 listopada 2019 r., sygn. I FSK 1581/17).

Ten argument jest poprawny tylko w połowie. W wyroku z 18 maja 2017 r. w sprawie Litdana (C 624/15) Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że podatnikowi, który otrzymał fakturę z adnotacją o marży, nie wolno odmówić procedury tylko dlatego, że dostawca zastosował ją bezpodstawnie. Odmowa jest możliwa dopiero wtedy, gdy organy ustalą, że nabywca nie działał w dobrej wierze albo nie podjął racjonalnych środków, by upewnić się, że nie bierze udziału w oszustwie. Organy nie mogą też w sposób generalny wymagać, by kupujący sprawdzał rozliczenia wystawcy faktury i gromadził na to dokumenty. NSA przyjął ten standard niecały miesiąc później: przy fakturach jednoznacznie potwierdzających nabycie na zasadach marży organ musi wykazać, że podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć o oszustwie wystawcy (wyrok NSA z 13 czerwca 2017 r., sygn. I FSK 1952/15). Obie linie da się pogodzić. Od kogo kupił, dowodzi podatnik. Że wiedział albo powinien był wiedzieć, dowodzi organ.

Dwie warstwy wyroku

Sprawa T 569/25 jest niemiecka, ale jej mechanika jest uniwersalna. Spółka X GmbH handlowała biżuterią i zegarkami i w latach 2013 i 2014 część sprzedaży rozliczała w procedurze marży na podstawie faktur z adnotacją o jej zastosowaniu. Po kontroli urząd uznał, że dostawcy nie mieli do tego prawa, bo towary miały być nowe, i w lutym 2020 r. wydał decyzje z VAT od pełnej ceny. Sąd pierwszej instancji skargę oddalił: dobra wiara nie ma znaczenia w postępowaniu wymiarowym, chronić ją może dopiero odrębny, uznaniowy tryb słusznościowy. Federalny trybunał finansowy zapytał, czy takie rozdzielenie jest zgodne z prawem Unii. Odpowiedział Sąd UE, któremu w 2024 r. przekazano sprawy prejudycjalne z zakresu VAT, w składzie pięciu sędziów pod przewodnictwem Niny Półtorak, bez opinii rzecznika generalnego.

Rozstrzygnięcie ma dwie warstwy. Pierwsza utrwala Litdanę: jeśli podatnik ma fakturę z adnotacją o marży, odmówić mu jej można dopiero po ustaleniu przez organ, że nie działał w dobrej wierze lub zaniechał racjonalnych środków ostrożności (pkt 33), a ciężar dowodu spoczywa na organach (pkt 46). Druga jest nowa i dotyczy miejsca tego badania. Sąd policzył, co kosztuje podatnika odesłanie dobrej wiary do osobnego trybu: dwa postępowania administracyjne i dwa sądowe, podwójne koszty pomocy prawnej, nawet kilka lat zwłoki i gorsze reguły dowodowe, bo w trybie słuszności bada się zasadniczo tylko dowody podatnika (pkt 40 do 47). Sentencja: art. 314 dyrektywy VAT w świetle zasady skuteczności stoi na przeszkodzie praktyce, która pomija dobrą wiarę odsprzedawcy w postępowaniu wymiarowym i uwzględnia ją dopiero w odrębnym trybie słusznościowym. Wyrok podlega jeszcze wyjątkowej kontroli Trybunału, otwieranej tylko przy poważnym ryzyku dla jednolitości lub spójności prawa Unii. W tym roku objęto nią wyrok T 689/24 o momencie odliczenia VAT. T 569/25 nie odchodzi od orzecznictwa Trybunału, lecz stosuje Litdanę, więc takiego ryzyka trudno się w nim dopatrzyć.

Co to zmienia?

Polska procedura nie zna niemieckiego rozdwojenia. Umorzenie zaległości z art. 67a ordynacji podatkowej jest uznaniowe i dotyczy zapłaty, nie prawa do procedury. Dobra wiara musi więc zostać zbadana w jedynym postępowaniu, które wchodzi w grę: wymiarowym, jak przy prawie do odliczenia. Decyzja, która odbiera marżę po ustaleniu nieprawidłowości u dostawcy i nie zawiera ustaleń o świadomości nabywcy, ma lukę w elemencie warunkującym rozstrzygnięcie, a to narusza art. 122 i 187 § 1 ordynacji. NSA powiedział to już w 2017 r.: ustaleń o świadomości podatnika nie da się nadrobić twierdzeniami w skardze kasacyjnej (sygn. I FSK 1952/15). Po T 569/25 zmienia się ranga tej reguły. Dotąd organ mógł próbować odróżnić swoją sprawę od linii orzeczniczej NSA, teraz ma przed sobą wykładnię prawa Unii, wiążącą każdy organ i każdy sąd.

Wyrok wyznacza też granicę staranności. Organ nie może w sposób generalny wymagać, by nabywca badał, czy wystawca faktury spełnił warunki procedury (pkt 32). To argument przeciwko praktyce, w której „powinien był wiedzieć” rozrasta się do obowiązku audytowania dostawcy. W wyroku NSA z 17 lipca 2025 r. (sygn. I FSK 959/22), przy nowym kontrahencie bez pisemnej umowy i fakturach różniących się od wewnątrzwspólnotowych tylko dopiskiem o marży, oczekiwał od nabywcy żądania od kontrahenta jego własnych dokumentów zakupu i obciążył spółkę brakiem dowodów, że podjęła jakiekolwiek kroki. Brak dowodów staranności nabywcy nie jest jednak dowodem jej braku, a ten ma przedstawić organ. Sygnałami ostrzegawczymi w orzecznictwie są: nieznany dostawca bez umowy, brak śladu pytania o jego prawo do marży, zapłata komu innemu niż wystawca faktury (sygn. I FSK 1993/16), a przy zakupach od osób prywatnych na giełdach brak dokumentów tożsamości zbywców (sygn. I FSK 1581/17). Jedno zastrzeżenie: auto do sześciu miesięcy od dopuszczenia do użytku albo do 6000 km przebiegu jest nowym środkiem transportu, jego nabycie z Unii jest zawsze opodatkowane w Polsce jako wewnątrzwspólnotowe i marża nie wchodzi w grę. Dealer, który widział datę pierwszej rejestracji i licznik, dobrą wiarą się nie obroni.

Trzy scenariusze

Po pierwsze, kontrola w toku. Obojętne, czy prowadzi ją urząd skarbowy, czy urząd celno-skarbowy, decyzja wymiarowa zapada na gruncie ordynacji. W zastrzeżeniach do protokołu kontroli albo po doręczeniu wyniku kontroli celno-skarbowej, a potem w postępowaniu podatkowym trzeba żądać ustaleń co do dobrej wiary, składać dowody staranności, a przed decyzją, w wypowiedzi co do zebranego materiału (art. 200 ordynacji), wskazywać brak ustaleń o świadomości nabywcy. Wnioski dowodowe składa się przed organem, bo przed sądem administracyjnym zostaje już tylko dowód uzupełniający z dokumentu.

Po drugie, decyzja nieostateczna albo skarga do sądu administracyjnego. Zarzut oparty na T 569/25 i Litdanie w związku z art. 122 i 187 § 1 ordynacji podnosi się w odwołaniu i w skardze. Sądy administracyjne są związane wykładnią prawa Unii, a pominięcie świeżego wyroku w uzasadnieniu samo w sobie je obciąża.

Po trzecie, sprawa zakończona. Ordynacja pozwala wznowić postępowanie zakończone decyzją ostateczną, gdy orzeczenie TSUE ma wpływ na jej treść (art. 240 § 1 pkt 11). Termin miesiąca na wniosek biegnie od publikacji sentencji w Dzienniku Urzędowym UE, nie od ogłoszenia wyroku. Dla spraw zakończonych prawomocnym wyrokiem analogiczną drogę otwiera art. 272 § 2a prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z terminem trzech miesięcy i co do zasady nie później niż pięć lat od uprawomocnienia. Granicą jest przedawnienie zobowiązania: po jego upływie organ stwierdzi przesłankę, ale decyzji nie uchyli. Dwa zastrzeżenia. Przepisy mówią o orzeczeniu TSUE, a T 569/25 wydał sąd. Traktatowo Trybunał Sprawiedliwości UE obejmuje oba sądy (art. 19 ust. 1 TUE), więc przepis literalnie obejmuje też wyrok sądu, ale sądy tej kwestii jeszcze nie rozstrzygały. Organ odpowie też, że wyrok dotyczy niemieckiej praktyki, której w Polsce nie ma. Odpowiedź: wyrok potwierdza warunek odmowy marży, czyli zbadanie dobrej wiary, a decyzja bez takich ustaleń jest z nim sprzeczna. Czego nie robić: nie dorabiać dokumentów wstecz. Oświadczenie dostawcy czy zeznania wolno zebrać później, antydatowany dokument organ rozpozna i wykorzysta.

Wyrok nie jest amnestią. Kto wiedział o oszustwie dostawcy, kto wolał nie pytać, kto nie zrobił tego, co w jego branży robi rozsądny kupiec, marży nie obroni. Zmienia się natomiast kolejność, którą polska praktyka bywała skłonna odwracać: wpierw ustalenia o tym, co wiedział kupujący, dopiero potem decyzja. Adnotacja o marży jest plombą na fakturze. Urząd może ją zerwać, ale najpierw musi udowodnić, że kupujący znał zawartość albo powinien był ją znać.

autor: Robert Nogacki, radca prawny, partner zarządzający Kancelarii Prawnej Skarbiec