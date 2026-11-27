W listopadzie 2024 r. ktoś sprzedał używany samochód za 9500 zł, podpisując umowę nazwiskiem człowieka, który od dwóch i pół roku nie był już ani członkiem zarządu, ani wspólnikiem spółki, i numerem NIP spółki, która od tego samego czasu nie miała zarządu. Nabywca zarejestrował auto na siebie. Urząd skarbowy uznał, że sprzedawała spółka, i określił jej VAT za 13 okresów razem z sankcją. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił decyzje obu instancji (wyrok z 6 października 2026 r., sygn. I SA/Gd 325/26), bo numer na umowie identyfikuje spółkę, ale nie dowodzi, że to ona była stroną. Spór o 29 tys. zł opisuje mechanizm, który działa przy znacznie większych kwotach.

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Brak zarządu i umowa

Spółka powstała w 2021 r. z przedmiotem działalności: handel samochodami. Do VAT się nie zgłosiła i nie złożyła żadnej deklaracji. Jej założyciel był przez pierwsze miesiące zarazem jedynym wspólnikiem i prezesem. W grudniu 2021 r. przestał być wspólnikiem, a jedynym wspólnikiem została inna spółka. W maju 2022 r. został wykreślony z zarządu i od tej chwili spółka nie miała nikogo, kto mógłby ją reprezentować. Mimo to umowy sprzedaży aut z jej numerem NIP pojawiały się jeszcze w latach 2022, 2023 i 2024, a cztery z nich podpisano jego nazwiskiem.

Kiedy urząd skarbowy zebrał umowy dotyczące 15 używanych aut, nie miał komu doręczyć pism, więc jak nakazuje mu art. 138 § 3 ordynacji podatkowej, wystąpił do sądu rejestrowego o kuratora. Sąd ustanowił nim adwokata.

Naczelnik określił spółce VAT według stawki 23 proc. za 13 okresów z lat od 2021 do 2024, według swoich ustaleń, 29 021 zł zaniżenia, i ustalił dodatkowe zobowiązanie w wysokości 20 proc. Kurator, wzywany przez obie instancje do przedłożenia dokumentów spółki, odpowiedział w postępowaniu odwoławczym, że wie tylko tyle, ile wynika z umów w aktach, a zdobycie innych wymagałoby czasu. Były prezes, przesłuchany dopiero przez dyrektora izby w grudniu 2025 r. jako świadek, zeznał najpierw, że jako prezes samochodów nie sprzedawał, a potem, że miał od spółki pełnomocnictwo do umów „do jakiejś wartości określonej”, której nie pamięta. Nie potrafił powiedzieć, czy to on podpisywał umowy, i dodał, że podpisy w jego rodzinie są podobne. Dyrektor izby nie ustalił ani treści tego pełnomocnictwa, ani okresu jego obowiązywania, ani tego, czy istniało na piśmie. Mimo to przyjął, że wszystkie transakcje szły na rachunek spółki, jeden okres wyeliminował, a resztę decyzji utrzymał. Obie decyzje zapadły na podstawie materiału, którego nikt po stronie spółki nie był w stanie uzupełnić.

Rozumowanie obu decyzji dało się streścić w czterech „skoro”: skoro na umowach widnieje NIP spółki, to spółka sprzedawała; skoro sprzedawała auta w sposób częstotliwy, prowadziła działalność gospodarczą; skoro handlowała samochodami osobowymi jako towarem, nie chroniło jej zwolnienie podmiotowe; skoro nie składała deklaracji, zaniżyła zobowiązanie, co uzasadnia sankcję.

Odpowiedzialność bez zarządu

WSA w Gdańsku uchylił decyzje obu instancji i przypomniał, że decyzja nie może zostać wydana bez ustalenia, że w konkretnej transakcji podmiot występował w charakterze podatnika, a jeszcze wcześniej, że w ogóle był jej stroną. Samej zasady sąd nie podważył: podatnikiem VAT jest ten, kto wykonuje czynności opodatkowane, niezależnie od rejestracji, więc organ miał prawo opodatkować spółkę, której rejestr VAT nie znał. Zakwestionował drogę na skróty.

Już pierwsze zestawienie dat obnażyło problem. Cztery z dziewięciu umów ze spółką jako sprzedającym podpisano nazwiskiem byłego prezesa w okresach, w których nie był już ani wspólnikiem, ani członkiem zarządu. Przy trzech innych umowach z 2021 r., w których jako sprzedający figurował on sam, organ nie zbadał, czy działał jako reprezentant spółki, czy prywatnie, a w dwóch umowach, w tym jednej z tych trzech, zapis określający sprzedającego jest nieczytelny. Sąd nazwał ustalenia organów przedwczesnymi i rozdzielił to, co w decyzji zostało pomieszane: NIP jest elementem identyfikacji podmiotu, ale o tym, czy umowa wiąże spółkę, decyduje umocowanie osoby, która ją podpisała. Zanim policzy się podatek, trzeba ustalić, kto fizycznie działał, w czyim imieniu i na czyj rachunek, i czy do dostawy rzeczywiście doszło. Od odpowiedzi zależy, kto jest podatnikiem. Numer NIP nie odpowiada na żadne z tych pytań. Organ, który z numeru wyprowadza umocowanie, a z umocowania dostawę, robi to samo co ten, kto numerem się posłużył, tylko w drugą stronę: traktuje numer jak tożsamość, której można użyć bez ludzi.

Sąd dopisał do tego trzy zastrzeżenia, które wykluczają lekturę wyroku jako recepty „porzuć spółkę, a VAT zniknie”. Jedną z faktur wystawiono w październiku 2022 r., po wykreśleniu zarządu. Jeżeli towar rzeczywiście sprzedano i wydano, brak organu nie zwalnia spółki z podatku należnego ani, co do zasady, nie pozbawia nabywcy odliczenia. Przy fakturze z 2021 r., która według kuratora dokumentowała sprzedaż między spółką a jej ówczesnym prezesem, jedynym członkiem zarządu i zarazem jedynym wspólnikiem, sąd kazał uwzględnić art. 210 § 2 kodeksu spółek handlowych, czyli wymóg aktu notarialnego pod rygorem nieważności, ale nie uczynił z nieważności tarczy, bo w VAT liczy się rzeczywiste przeniesienie władztwa nad towarem, nie cywilnoprawna ważność umowy: nieważna umowa może prowadzić do skutecznej dostawy, a formalnie poprawna umowa nie dowodzi dostawy, za którą nie stała realna operacja gospodarcza. Trzecie zastrzeżenie dotyczy ciężaru dowodu. Spoczywa on na organie, ale strona nie jest zwolniona od współudziału w gromadzeniu materiału, zwłaszcza gdy zaprzecza ustaleniom organu. Gdy strona, jak tu kurator, nie jest w stanie przedstawić dokumentów z uwagi na przesłanki obiektywne, ich brak nie stanowi też dowodu na korzyść organu.

Wyrok jest kasatoryjny i w chwili publikacji nieprawomocny. Spółka nie wygrała sporu o podatek, tylko spór o metodę: nie została uwolniona od podatku, a organ dostał listę pytań, które wymagają odpowiedzi przed wydaniem decyzji. Sankcja, czyli dodatkowe zobowiązanie w wysokości 20 proc. ustalone podmiotowi, którego udziału w transakcjach nie wykazano, upadła razem z wymiarem, ale kolejność zdarzeń pozostaje pouczająca: najpierw organy wyliczyły karę, potem sąd zapytał o dowody.

Szerszy kontekst wyroku

Choć trudno zgodzić się ze sposobem działania urzędu, trzeba spojrzeć także na szerszy kontekst tego sporu: nadużycia na rynku handlu gotowymi spółkami. W tej sprawie spółka nie była nawet zarejestrowana do VAT, w obrocie posłużono się tylko jej nazwą i numerem NIP. Mechanizm jest jednak ten sam i działa tym mocniej, im więcej spółka ma do zaoferowania. Ludzie, którzy spółkę założyli, mogą odejść, wspólnik może się zmienić, siedziba może przenieść się do wirtualnego biura, ale numer identyfikacji podatkowej zostaje, a z nim, dopóki naczelnik nie wykreśli spółki z rejestru VAT, to, co w obrocie najcenniejsze: status czynnego podatnika VAT i numer VAT-UE. Dlatego tzw. aktywny numer VAT stał się towarem, którym się handluje, używając do tego sprzedaży udziałów w spółce.

Wiąże się z tym pytanie o odpowiedzialność nabywcy takiej spółki w wypadku, jeśli nie wybierze on nowego zarządu. Główną podstawą osobistej odpowiedzialności za zaległości spółki jest art. 116 ordynacji podatkowej, który obejmuje członków i byłych członków zarządu, ale tylko za zaległości, których termin płatności przypadał na czas pełnienia przez nich funkcji. Wystarczy więc, zdaje się, zrezygnować, a numer niech pracuje dalej: za to, co stanie się potem, nie odpowie nikt.

Ten rachunek jest błędny, a prawo rozróżnia tu trzy sytuacje. Pierwsza: spółka została sprzedana i działa dalej pod nowym zarządem. Wtedy stary zarząd odpowiada za zaległości ze swojego okresu, nowy za swoje, a numer pracuje legalnie. Druga: spółka straciła zarząd, ale umowy zawierał ktoś, kto miał od niej pełnomocnictwo, a pełnomocnictwo udzielone przez spółkę co do zasady nie gaśnie z ustaniem zarządu. Wtedy podatnikiem pozostaje spółka, organ ma prawo wystąpić o kuratora i opodatkować ją, a ten, kto faktycznie kierował jej sprawami, choć nie figuruje w rejestrze, nie odpowiada wprawdzie z art. 116 ordynacji, bo ten sięga co do zasady tylko po osoby formalnie powołane, ale odpowiada karnoskarbowo jak sprawca (art. 9 § 3 kodeksu karnego skarbowego). Trzecia: ktoś posłużył się nazwą i numerem spółki bez umocowania. Wtedy spółka nie była stroną i nie jest podatnikiem. Podatnikiem jest ten, kto rzeczywiście sprzedał auto i wziął pieniądze, i to jemu organ powinien określić podatek z sankcją, a cudze nazwisko pod umową bez upoważnienia to podrobienie dokumentu (art. 270 § 1 kodeksu karnego).

Odróżnienie wyreżyserowanego nadużycia od zwykłej sprzedaży spółki, od utraty zarządu albo od cudzego posłużenia się jej tożsamością wymaga ustaleń faktycznych, a właśnie od nich organ w tej sprawie się uchylił. Organ podatkowy ma w takiej sytuacji dwie drogi. Pierwsza prowadzi przez fakty: przesłuchać nabywców, ustalić, komu płacili i od kogo odbierali kluczyki, w czyim imieniu działał ten, kto się podpisał, i czy w ogóle były to transakcje spółki, czy cudza działalność pod jej nazwą. Druga prowadzi na skróty: skoro NIP spółki jest na umowie, podatnikiem jest spółka, a reszta jest arytmetyką. Druga droga ma jedną przewagę: nie napotyka oporu. Ciężar dowodu formalnie obciąża organ, ale w praktyce sprawdza go dopiero przeciwnik, który zna fakty, a kurator ich nie zna. Decyzja wobec spółki bez zarządu zapada więc bez sporu o fakty, staje się ostateczna bez jednego zarzutu, a po latach, gdy egzekucja z pustej spółki okaże się bezskuteczna, wraca jako dowód w postępowaniu o odpowiedzialność byłego członka zarządu. Ten wyrok zapadł tylko dlatego, że kurator poszedł z aktami do sądu. W wielu takich sprawach nie robi tego nikt.

Podejście fiskusa

Kto sprzedaje spółkę z czynnym VAT, powinien wiedzieć, komu ją sprzedaje, i zostawić po tym ślad: tożsamość nabywcy, źródło środków, powód zakupu. Sprzedaż osobie, która nie potrafi powiedzieć, co zamierza z nią robić, bywa pierwszym ogniwem łańcucha, na którego końcu jest wezwanie dla sprzedawcy.

Fiskus może opodatkować spółkę, której nikt nie reprezentuje. Nie może opodatkować spółki, której udziału w transakcji nie udowodnił. Nie wystarczy wpisać numeru do umowy, by rozstrzygnąć, kto był podatnikiem, i nie wystarczy wykreślić nazwiska z rejestru, by rozstrzygnąć, kto za niego odpowiada. Najwygodniejszy dla urzędu podatnik to ten, który milczy, i właśnie dlatego sądy muszą pilnować, by milczenie nie zastępowało dowodu.

autor: Robert Nogacki, radca prawny, partner zarządzający Kancelarii Prawnej Skarbiec