Brak wpisu do KRS podwyższenia kapitału zakładowego wpływa nie tylko na nieistnienie nowych udziałów, ale także na podstawę prawną przeniesienia na spółkę nieruchomości wniesionej aportem. Gdy sześciomiesięczny termin na zgłoszenie uchwały upływa bezskutecznie, problem przestaje być wyłącznie korporacyjny – obejmuje własność nieruchomości oraz konsekwencje na gruncie podatkowym.

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Podwyższenie kapitału

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. jest wieloetapowym procesem. Najczęściej wiąże się ze zmianą umowy spółki i wymaga podjęcia uchwał przez zgromadzenie wspólników, objęcia nowych udziałów przez uprawnionych, wniesienia wkładów na pokrycie udziałów i ostatecznie zgłoszenia zmian do rejestru przedsiębiorców KRS.

Uchwała powinna określać wysokość podwyższenia, liczbę i wartość nominalną nowo ustanowionych udziałów, zasady ich objęcia oraz rodzaj wkładów na ich pokrycie. Przy wkładzie niepieniężnym konieczne jest także precyzyjne oznaczenie jego przedmiotu.

Uchwała i oświadczenie o objęciu udziałów tworzą podstawę zobowiązania wspólnika do wniesienia wkładu. Samo przeniesienie własności aportu – przykładowo nieruchomości – realizuje to zobowiązanie, lecz nie oznacza jeszcze definitywnego powstania nowych praw udziałowych. Zgodnie z art. 262 § 4 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego następuje dopiero z chwilą jego wpisu do rejestru.

Wpis ma zatem charakter konstytutywny. Przed jego dokonaniem uprawniony do objęcia nowych udziałów nie staje się ich właścicielem, a wysokość kapitału ujawniona w KRS nie ulega zmianie. Jednocześnie ustawodawca wymaga, aby przed zgłoszeniem podwyższenia zarząd spółki złożył oświadczenie o całkowitym wniesieniu wkładów na pokrycie nowo utworzonych udziałów. Przy aporcie nieruchomości przeniesienie własności powinno więc nastąpić przed złożeniem wniosku rejestrowego.

Sześciomiesięczny termin

Jeżeli podwyższenie kapitału następuje przez zmianę umowy spółki, zarząd powinien zgłosić zmianę do sądu rejestrowego. Termin wynosi sześć miesięcy od dnia podjęcia uchwały zmieniającej umowę spółki, przy czym dla zachowania terminu decydujące jest złożenie wniosku do sądu rejestrowego, a nie data dokonania wpisu.

Oznacza to, że o ile nie ponosi się konsekwencji za czas procedowania przez sąd, należy liczyć się ze skutkami bezczynności w złożeniu wniosku.

Uchwała Sądu Najwyższego z 29 kwietnia 2022 r. (sygn. akt III CZP 75/22) potwierdza, że zmiana umowy spółki z o.o., która nie została zgłoszona do sądu rejestrowego w ciągu sześciu miesięcy, nie wywołuje skutków prawnych. Dotyczy to każdej zmiany umowy spółki, a więc również tej polegającej na podwyższeniu kapitału zakładowego.

Po bezskutecznym upływie przewidzianego terminu pierwotna uchwała nie może stanowić podstawy skutecznego wpisu. W rezultacie nie dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego, a nowe udziały nie powstają. Jeżeli wspólnicy chcą osiągnąć zakładany efekt gospodarczy, muszą podjąć ponownie stosowne uchwały i przeprowadzić wymaganą procedurę.

Odrębność wniesienia aportu

Samo podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału, przewidującej pokrycie udziałów wkładem niepieniężnym, nie przenosi własności aportu na spółkę. Konieczna jest odrębna czynność rozporządzająca dokonana przez osobę uprawnioną – zawarcie ze spółką umowy aportowej, z zachowaniem wymaganej formy.

Z uwagi na treść art. 262 § 2 pkt 3 k.s.h., o którym wspominam wcześniej, do wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego dołączono oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady zostały w całości wniesione. Oznacza to, że modelowo spółka najpierw nabywa nieruchomość tytułem aportu, a dopiero w dalszej kolejności – po dokonaniu rejestracji zmian w KRS – dochodzi do skutecznego podwyższenia kapitału i definitywnego powstania nowych udziałów.

Powyższe ma istotne znaczenie dla omawianego problemu – gdy nie dojdzie do zgłoszenia uchwały o zmianie umowy spółki i podwyższeniu kapitału do KRS w terminie sześciu miesięcy, podwyższenie nie zostaje zarejestrowane, a uchwała nie wywołuje skutków prawnych. Dochodzi więc do sytuacji, w której przedmiot aportu został już przeniesiony na spółkę, ale cel tego przeniesienia – objęcie udziałów w podwyższonym kapitale – ostatecznie nie został osiągnięty.

Czy własność wraca do wspólnika?

Co do losów przedmiotu aportu w przypadku niezarejestrowanego podwyższenia kapitału spółki z o.o. wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 28 lutego 2017 r. (sygn. akt I CSK 127/16). Przyjęto, że bezskuteczność uchwały obejmuje nie tylko samo podwyższenie kapitału i objęcie nowych udziałów, lecz także czynność rozporządzającą dokonaną w celu ich pokrycia. Jeżeli przed upływem terminu wspólnik przeniósł na spółkę własność nieruchomości tytułem aportu, a następnie podwyższenie nie zostało terminowo zgłoszone do rejestru, rozporządzenie to staje się bezskuteczne ex tunc. Oznacza to, że skutek rzeczowy w postaci przejścia własności na spółkę zostaje zniweczony, a przedmiot aportu – nieruchomość – powraca z mocy prawa do wspólnika, który ją wniósł.

Dominujący pogląd, oparty na tym orzecznictwie, zakłada więc, że przedmiot aportu powraca do wnoszącego z mocy prawa, bez potrzeby zawierania kolejnej umowy przenoszącej własność.

Należy przy tym mieć na względzie również występujące stanowisko odmienne, skupiające się na stabilności obrotu nieruchomościami, zgodnie z którym brak rejestracji uchwał dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego spółki aktualizuje jedynie po stronie spółki obowiązek zwrotu wkładu, bez automatycznego zwrotnego przeniesienia własności przedmiotu aportu będącego nieruchomością.

Niezarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego powoduje skutek w sferze korporacyjnej, natomiast ujawnienie spółki jako właściciela nieruchomości w księdze wieczystej (w ramach obowiązków związanych z wniesieniem takiego aportu) następuje w odrębnym postępowaniu wieczystoksięgowym. W praktyce może więc dojść do sytuacji, w której spółka nadal figuruje w księdze wieczystej jako właściciel, mimo że – przyjmując stanowisko Sądu Najwyższego – własność nieruchomości powróciła już do wnoszącego aport z mocy prawa.

W takiej sytuacji powstaje niezgodność między treścią księgi wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym. Może to wpływać na zdolność do rozporządzania nieruchomością, ustanowienia zabezpieczeń lub realizacji inwestycji. Jeżeli spółka nie współdziała przy usunięciu niezgodności, wnoszący aport może wystąpić z powództwem, żądając ujawnienia w dziale II księgi wieczystej siebie jako właściciela nieruchomości w miejsce spółki.

Odrębnym problemem są nakłady. Jeżeli spółka finansowała prace budowlane lub inne wydatki dotyczące nieruchomości, która następnie powróciła do wspólników, może powstać roszczenie o ich rozliczenie. W korzystnym układzie relacji strony powinny rozważyć zawarcie porozumienia rozliczeniowego albo ugody.

Skutki na poziomie podatku

Po stronie wnoszącego wniesienie aportu co do zasady prowadzi do powstania przychodu z kapitałów pieniężnych. Przychodem jest wartość wkładu określona w umowie spółki, a gdy jest ona niższa od wartości rynkowej albo nie została oznaczona, wartość rynkowa wkładu.

Przepisy podatkowe wiążą jednak moment powstania przychodu z dniem wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego. Brak rejestracji podwyższenia kapitałowego w KRS skutkuje więc brakiem przychodu z tytułu objęcia udziałów za aport.

Po stronie spółki otrzymanie wkładu na pokrycie tworzonych udziałów nie stanowi przychodu podatkowego. Z wyłączenia korzysta także nadwyżka wartości aportu ponad wartość nominalną udziałów, przekazana na kapitał zapasowy jako agio.

Ryzyko podatkowe może jednak powstać, gdy podwyższenie nie zostanie zarejestrowane w powtórzonej procedurze, a nieruchomość pozostanie faktycznie w dyspozycji spółki. Wówczas należy ocenić możliwość uznania przysporzenia za nieodpłatne świadczenie, niosące swoje konsekwencje na gruncie podatku dochodowego.

Doprowadzenie, pomimo uprzedniego fiaska, do rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki, z zastosowaniem tego samego przedmiotu aportu, takie ryzyko powinno marginalizować. Potwierdzałoby przejściowy charakter sytuacji i docelowe zachowanie celu gospodarczego.

Skutki w VAT i PCC

Na gruncie podatku VAT decydujące znaczenie ma to, czy wspólnik wnosi nieruchomość jako podatnik prowadzący działalność gospodarczą. W takiej sytuacji wniesienie nieruchomości aportem w celu pokrycia obejmowanych udziałów może zostać uznane za odpłatną dostawę towarów, ponieważ pomiędzy przeniesieniem własności nieruchomości a objęciem udziałów występuje bezpośredni związek ekonomiczny.

Jeżeli nieruchomość stanowiła składnik majątku prywatnego, a wspólnik nie podejmował zorganizowanych i profesjonalnych działań właściwych dla obrotu nieruchomościami, aport może pozostawać poza zakresem opodatkowania w ramach VAT.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. dokonane w drodze zmiany umowy spółki stanowi czynność podlegającą co do zasady podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału (a nie wraz z dokonaniem wpisu w KRS). Jeżeli podwyższenie kapitału nie zostanie w ustawowym terminie zgłoszone do KRS i ostatecznie nie dojdzie do jego rejestracji, spółka może wystąpić o zwrot uiszczonego PCC. Zwrot powinien obejmować podatek odpowiadający niezarejestrowanej części podwyższenia, a jeżeli nie zarejestrowano żadnej jego części – co do zasady całość zapłaconego podatku.

Powtórne podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, w ramach ponowionej procedury, spowoduje natomiast powstanie nowego obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jak ponowić procedurę?

Chcąc doprowadzić stan faktyczny i prawny do zgodności z pierwotnymi założeniami, zainteresowani muszą przeprowadzić cały proces na nowo.

Akceptując dominujący pogląd o powrocie własności przedmiotu aportu do wnoszącego z mocy prawa, konieczne będzie wykonanie szeregu czynności. Wymagane będzie uprzednie skorygowanie stanu księgi wieczystej, a następnie podjęcie nowej uchwały, złożenie oświadczeń o objęciu udziałów, zawarcie nowej umowy aportowej i terminowe zgłoszenie podwyższenia do KRS. Jest to rozwiązanie ostrożniejsze, lecz może zwiększać koszty i wydłużać proces.

Aprobując drugi zaprezentowany pogląd, zgodnie z którym wskutek braku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wystąpi po stronie spółki obowiązek zwrotu wkładu, bez automatycznego zwrotnego przeniesienia własności, można liczyć na mniej złożony proces. Wówczas można byłoby poprzestać na porozumieniu zawartym przez wnoszącego aport ze spółką. Strony mogłyby w nim uregulować wzajemne rozliczenia, potwierdzić wolę ponownego wykorzystania nieruchomości jako wkładu i ponowić czynności rejestracyjne. Rozwiązanie to ogranicza liczbę czynności, ale jest obarczone ryzykiem.

Kluczowe konsekwencje

Nieudane podwyższenie kapitału zakładowego nie kończy się wraz z upływem terminu na zgłoszenie uchwały do KRS. Przeciwnie, właśnie wówczas mogą ujawnić się kluczowe konsekwencje, z którymi spółka i wspólnicy będą musieli się zmierzyć, a te bywają bardziej doniosłe i wielowątkowe, gdy celem pokrycia obejmowanych udziałów wniesiono aport w postaci nieruchomości.

W praktyce problem nie ogranicza się do ponownego podjęcia stosownych uchwał i przeprowadzenia procedury rejestracji zmian w umowie spółki w KRS. W rzeczywistości należy prawidłowo zidentyfikować stan właścicielski przedmiotu aportu, zaktualizować treść księgi wieczystej oraz ocenić konsekwencje na płaszczyźnie podatków.

autor: Marcin Hejduk, prawnik, Kancelaria Brightspot Legal Katarzyna Orzeł, Maciej Jojczyk sp.k.