Sprawozdawczość finansowa jest dla użytkowników podstawowym źródłem informacji o aktywach, zobowiązaniach, a także wyniku finansowym, przepływach pieniężnych i strukturze finansowej. Jest to jednak informacja bazująca na danych historycznych, sporządzona według stanu na określony dzień, a czynniki, które mogą mocno wpływać na przyszłą sytuację przedsiębiorstwa, zwykle nie znajdują odzwierciedlenia w liczbach i danych, które firmy mają obowiązek ujawniać zgodnie ze stosowanymi ramami sprawozdawczości finansowej.

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Dane historyczne a przyszłość

Na podstawie samego sprawozdania finansowego użytkownicy mogą zobaczyć, ile przedsiębiorstwo zarobiło, ale nie będą w stanie ocenić, czy jest ono w stanie generować podobne wartości w perspektywie kolejnych pięciu czy dziesięciu lat. To właśnie powoduje, że użytkownicy sprawozdań finansowych, tacy jak inwestorzy, banki, ale również dostawcy i odbiorcy produktów nie mogą podejmować na jego podstawie racjonalnych decyzji, gdyż nie znają czynników, które mogą mieć istotny wpływ na działalność jednostek raportujących w przyszłości. Innymi słowy sprawozdanie finansowe pokazuje, ile przedsiębiorstwo zarobiło, ale nie pokazuje, dlaczego zarabia i czy będzie to w stanie robić w przyszłości.

Na pomoc przychodzi sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju. W jej ramach przedsiębiorstwo raportujące ujawnia informacje o modelu biznesowym, o uzależnieniu od zasobów, dostępie do energii i surowców, relacjach z klientami i dostawcami, pracownikach i ich kompetencjach, a także o otoczeniu regulacyjnym i jakości zarządzania. Te informacje są fundamentalne do zrozumienia przyszłej zdolności przedsiębiorstwa do tworzenia wartości i wypracowywania wyników.

Ryzyka ESG, czyli co?

Dla interesariuszy innych niż instytucjonalnych określenie ryzyka ESG może być nieco mylące. W rzeczywistości są to zwykłe ryzyka przedsiębiorstwa, które wynikają z kwestii środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym. W tym kontekście raportowanie zrównoważonego rozwoju nie jest jakąś abstrakcyjną sprawozdawczością oderwaną od podstawowej działalności firmy. Przeciwnie, sprawozdawczość ta pokazuje najważniejsze ryzyka, którymi należy zarządzić i uwzględnić je w modelu biznesowym. Przykładowo zmiany klimatu mogą przyczynić się do wzrostu kosztów energii, utraty aktywów i innych zakłóceń działalności. Brak zasobów wodnych może istotnie ograniczyć możliwości produkcji, brak szkoleń pracowników wpływa na ich niższe kompetencje, a zmiana preferencji konsumentów może mocno zredukować sprzedaż. Niedocenianym, a niezwykle istotnym elementem zrównoważonego rozwoju jest komponent nadzoru korporacyjnego. Ze sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju użytkownicy mogą wyczytać, czy przedsiębiorstwo jest narażone na ryzyka związane z bezpieczeństwem cyfrowym, dowiedzieć się, jak nim zarządza, aby uniknąć zakłóceń operacyjnych i utraty zaufania klientów. Właściwy nadzór korporacyjny to niższa korupcja, a słabości w tym zakresie mogą negatywnie wpływać na reputację, co przekłada się na ryzyko utraty klientów, pracowników lub finansowania.

Przykład sprzedaży

Dobrym przykładem pokazującym, w jaki sposób raportowanie ESG uzupełnia sprawozdawczość finansową, mogą być ujawnienia dotyczące sprzedaży. W sprawozdaniu finansowym możemy zobaczyć sprzedaż za wskazany okres i porównać ją ze sprzedażą za rok ubiegły. Znajdziemy w nim również informację o sprzedaży w podziale na segmenty geograficzne i operacyjne. Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju dostarczy nam informacji pomocnych w ocenie trwałości tej sprzedaży. Dowiemy się z niej, czy firma nie jest uzależniona od jednego kluczowego dostawcy, który sprzedaje jej rzadki surowiec, albo czy produkty nie zawierają komponentów, które są pozyskiwane z naruszeniem praw człowieka lub w sposób szkodliwy dla środowiska. Dwie jednostki mogą więc mieć taki sam przychód i rentowność, ale zupełnie inny poziom ryzyka związany z utrzymaniem tego przychodu i rentowności w przyszłości. Te fakty są kluczowe dla inwestorów, banków i innych interesariuszy.

System wczesnego ostrzegania

Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju stanowi dużo lepszy system wczesnego ostrzegania niż sprawozdania finansowe, gdyż wcześniej pokazuje źródła przyszłych skutków finansowych. Przykładowo przedsiębiorstwo, którego proces produkcyjny oparty jest na dużym zużyciu wody, a które funkcjonuje na terenach, na których zasoby wody są niskie, nie prezentuje w sprawozdaniu finansowym tego faktu, ale jest zobowiązane ujawnić go w sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Obecne wyniki takiej jednostki mogą być dobre, ale brak dostosowania modelu biznesowego może w przyszłości spowodować istotne zmniejszenie produkcji i redukcję wyników finansowych.

Raportowanie ESG przyczynia się również do lepszego zrozumienia informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym i właściwej ich oceny przez użytkowników. Co do zasady informacje zawarte w obu sprawozdaniach powinny być spójne. Jeśli jednostka ujawnia w sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju istotne ryzyko klimatyczne wpływające na model biznesowy, to kwestie te powinny znaleźć odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym, gdyż mogą one stanowić przesłankę utraty wartości aktywów, wpływać na ich okres ekonomicznej użyteczności, a nawet na przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego założenie kontynuacji działalności. Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju nie powinna z założenia stanowić drugiego, niezależnego raportowania, lecz być naturalnym uzupełnieniem sprawozdawczości finansowej, aby interesariusz mógł otrzymać jeden spójny obraz raportującego przedsiębiorstwa zarówno jego obecnej sytuacji finansowej i wyników, jak również sposobu tworzenia wartości oraz czynników, które mogą decydować o jego zdolności do tworzenia tej wartości w przyszłości.

Ryzyka są i się zmieniają

Posiadanie dostępu do informacji wykraczających poza dane finansowe nabiera szczególnego znaczenia w obecnej sytuacji geopolitycznej, w której materializuje się wiele ryzyk, w tym ryzyk klimatycznych, ale również związanych z łańcuchami dostaw. Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju uzupełnia parametry finansowe o informacje o tym, w jakim otoczeniu regulacyjnym, społecznym i ekonomicznym przedsiębiorstwo działa i na jakie ryzyka jest narażone. Sprawozdawczość finansowa pokazuje wynik i sytuację finansową przedsiębiorstwa, nie dostarcza jednak dostatecznych informacji potrzebnych do zrozumienia, w jakich warunkach ten wynik powstaje i czy model biznesowy jest zdolny do jego utrzymania w przyszłości. Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju pokazuje wpływ, ryzyka i możliwości związane z kwestiami środowiskowymi, społecznymi i z zakresu nadzoru społecznego, które dają interesariuszom informacje o ryzykach biznesowych, na jakie przedsiębiorstwo jest narażone, i pozwala na ocenę, czy będzie ono w stanie osiągać podobne lub lepsze wyniki w przyszłości i zachować stabilną sytuację finansową i majątkową w dłuższej perspektywie czasowej.