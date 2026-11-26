Jednym z ich najbardziej interesujących, a zarazem najtrudniejszych elementów jest próba odpowiedzi na pytanie znacznie bardziej biznesowe: jaki jest wpływ finansowy ryzyk i szans związanych ze zrównoważonym rozwojem?

Reklama Reklama

To istotna zmiana perspektywy. Przykładowo informacja, że zakład produkcyjny jest narażony na ryzyko powodzi, jest ważna. Dla inwestora jeszcze ważniejsza może być jednak informacja, jaka wartość aktywów jest narażona na to ryzyko, czy spółka inwestuje w działania adaptacyjne i w jakim stopniu mogą one ograniczyć potencjalne straty.

Właśnie temu służą ujawnienia dotyczące skutków finansowych ryzyk i szans. Standardy ESRS definiują je jako skutki wpływające na sytuację finansową, wyniki finansowe lub przepływy pieniężne przedsiębiorstwa i rozróżniają skutki bieżące oraz przewidywane. Te pierwsze są już odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym. Drugie dotyczą sytuacji, które nie spełniają jeszcze kryteriów ujęcia księgowego, ale w przyszłości mogą mieć konsekwencje finansowe.

Od ryzyka do wyceny

Informacje ESG zaczynają znacznie wyraźniej łączyć się z informacjami finansowymi. Jeżeli spółka poinformuje rynek, że istotna część jej aktywów jest narażona na ryzyko fizyczne lub ryzyko przejścia, jest to bardziej istotna biznesowo informacja niż tradycyjny opis ryzyka w raporcie.

Może to mieć znaczenie dla sposobu, w jaki inwestorzy patrzą na przyszłą zdolność przedsiębiorstwa do generowania przepływów pieniężnych. Takie ujawnienia dostarczą odbiorcom raportu informacje, które mogą zostać wykorzystane przy ocenie przyszłych przepływów pieniężnych, ryzyka działalności czy odporności modelu biznesowego.

W pewnym sensie raportowanie ESG zaczyna więc uzupełniać lukę istniejącą w tradycyjnej sprawozdawczości. Ryzyko może być istotne ekonomicznie na długo przed momentem, w którym spełni kryteria ujęcia w sprawozdaniu finansowym.

Jak policzyć przyszłość?

Istotnym wyzwaniem z pewnością będzie sama metodologia i być może dlatego warto zainteresować się tym tematem odpowiednio wcześnie. Znacznie łatwiej policzyć emisje gazów cieplarnianych, niż odpowiedzieć na pytanie, jaki będzie ich wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa w perspektywie kilku czy kilkunastu lat. Trzeba przyjąć scenariusze, horyzont czasowy, założenia dotyczące przyszłych cen, rynku, technologii, regulacji, prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i wielu innych czynników. A wynik może być bardzo zależny od przyjętych założeń.

Trudno byłoby zapisać jeden algorytm pasujący do specyfiki wszystkich przedsiębiorstw i możliwych sytuacji. Dlatego standardy ESRS nie dają jednej uniwersalnej metody obliczania skutków dla wszystkich przedsiębiorstw.

To rodzi wyzwanie dla porównywalności. Dwie firmy mogą być wystawione na podobne ryzyko, ale zastosować odmienne scenariusze, modele i założenia. Otrzymane wartości mogą być trudne do prostego zestawienia obok siebie.

Dlatego ważne będą wytyczne do raportowania tego ujawnienia, które pomogą znaleźć wspólny mianownik przedsiębiorstwom i użytkownikom tej informacji. Niemniej istotne będzie transparentne opisanie wszelkich założeń i zmiennych, na podstawie których oszacowane zostały przygotowane ujawnienia o wpływie finansowym ryzyk i szans ESG.

Nie wszystko można odłożyć na później

W odniesieniu do wielu przewidywanych skutków finansowych zastosowano przepisy przejściowe, odraczające ten obowiązek. Jednak część informacji należy ujawniać już od początku stosowania uproszczonych ESRS.

Dotyczy to m.in. wartości aktywów narażonych na istotne ryzyko fizyczne przed uwzględnieniem działań adaptacyjnych, udziału aktywów objętych działaniami adaptacyjnymi, wartości aktywów narażonych na istotne ryzyko transformacyjne.

Pomimo że część obowiązków jest odroczona w czasie, to warto podejść do tego zagadnienia już wcześniej, ponieważ może przynieść ono korzyści w postaci lepiej skwantyfikowanych informacji o wyzwaniach, z którymi biznes będzie się mierzyć w bliższej lub dalszej przyszłości. Pamiętajmy tutaj, że ryzyka ESG to nie tylko analiza organizacji, ale również jej łańcucha wartości, w tym dostępności surowców, odporności dostawców.

Trudny obowiązek czy wartościowa informacja?

Okazuje się, że ta najbardziej kłopotliwa część raportowania może być jedną z najbardziej wartościowych dla samego przedsiębiorstwa.

Aby policzyć przewidywany skutek finansowy, trzeba przełożyć ryzyko ESG na język zarządu i rady nadzorczej. Zamiast zatrzymać się na stwierdzeniu „zmiana klimatu stanowi ryzyko”, trzeba zadać kolejne pytania: które aktywa są zagrożone, jak duża jest ekspozycja, kiedy ryzyko może się zmaterializować i czy planowane działania faktycznie je ograniczają?

To zmienia charakter analizy ESG, która staje się częścią analizy odporności przedsiębiorstwa i alokacji kapitału. Być może właśnie tutaj leży największa wartość nowych wymogów. Nie w samej liczbie opublikowanej w raporcie, ale w procesie, który prowadzi do jej uzyskania.

Raportowanie przewidywanych skutków finansowych z pewnością nie będzie łatwe. Brak jednolitej metodyki ogranicza porównywalność, szacunki obarczone są znaczną niepewnością, a część informacji może być bardzo wrażliwa biznesowo. Jednocześnie trudno wyobrazić sobie dobre zarządzanie ryzykiem ESG bez próby odpowiedzi na pytanie o jego finansowe konsekwencje.