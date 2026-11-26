W wielu organizacjach odpowiedzialność za wskaźniki środowiskowe i społeczne jest formalnie przypisana, ale osoby rozliczane z ich realizacji nie dysponują odpowiednimi uprawnieniami ani zasobami. Problem nie leży wtedy w raportowaniu, lecz w sposobie zarządzania przedsiębiorstwem.

Reklama Reklama

Odpowiedzialność bez wpływu na wynik

Menedżer odpowiada za ograniczenie zużycia energii, ale nie decyduje o inwestycjach w modernizację urządzeń. Kierownik zakładu ma poprawić wskaźniki środowiskowe, choć decyzje o technologii, budżecie i priorytetach produkcyjnych zapadają poza jego obszarem odpowiedzialności. Dział ESG monitoruje realizację celów, lecz nie ma możliwości wpływania na działania operacyjne.

W każdym z tych przypadków odpowiedzialność została przypisana, ale niekoniecznie towarzyszy jej realna możliwość osiągnięcia wyniku. Samo wskazanie właściciela wskaźnika nie oznacza jeszcze, że organizacja stworzyła mechanizm zarządzania pozwalający ten wskaźnik poprawiać.

Prawo do decyzji jest częścią odpowiedzialności

Skuteczne zarządzanie ESG wymaga określenia nie tylko tego, kto odpowiada za cel, ale również jakie decyzje może podejmować, jakimi zasobami dysponuje i kiedy powinien eskalować problem.

Nie oznacza to, że wszystkie uprawnienia muszą zostać skupione w jednej osobie. Decyzje inwestycyjne, operacyjne i finansowe mogą należeć do różnych funkcji. System zarządzania musi jednak zapewniać ich koordynację oraz jasno określać, kto rozstrzyga konflikty pomiędzy celami.

Bez takich zasad odpowiedzialność za ESG łatwo staje się odpowiedzialnością za przygotowanie informacji o wynikach, a nie za rzeczywiste wpływanie na ich osiąganie.

Cele ESG konkurują o ograniczone zasoby

Realizacja celów środowiskowych i społecznych często wymaga zmian technologicznych, reorganizacji pracy, rozwoju kompetencji lub inwestycji. Są to działania wykorzystujące te same zasoby, których przedsiębiorstwo potrzebuje do bieżącej działalności i realizacji innych projektów.

Modernizacja ograniczająca zużycie energii może konkurować o budżet z inwestycją zwiększającą moce produkcyjne. Projekt poprawiający bezpieczeństwo pracy może wymagać zaangażowania osób odpowiedzialnych również za utrzymanie ciągłości produkcji.

Dlatego cele ESG powinny być uwzględniane w jednym mechanizmie priorytetyzacji projektów i alokacji zasobów. Tworzenie odrębnego portfela inicjatyw ESG, bez powiązania go z pozostałymi przedsięwzięciami organizacji, zwiększa ryzyko konfliktów i przeciążenia.

Delegacja bez utraty kontroli

Rozwiązaniem nie jest przeniesienie wszystkich decyzji dotyczących ESG na poziom zarządu. Taki model może prowadzić do opóźnień i uzależnienia skuteczności organizacji od bieżącego zaangażowania najwyższego kierownictwa.

Dojrzały system zarządzania powinien pozwalać podejmować decyzje na właściwym poziomie, a jednocześnie zapewniać zarządowi kontrolę nad kluczowymi rezultatami i ryzykami. Wymaga to określenia granic samodzielności, zasad eskalacji oraz sposobu monitorowania efektów podejmowanych działań.

W tym modelu raportowanie ESG staje się elementem informacji zarządczej, a nie odrębnym procesem administracyjnym.

Ład korporacyjny ujawnia się w praktyce

Obszar „G” w ESG nie sprowadza się do formalnych struktur, polityk i regulaminów. Jakość ładu korporacyjnego ujawnia się również w tym, czy organizacja potrafi przypisać odpowiedzialność, zapewnić odpowiednie prawa decyzyjne i skutecznie reagować na odchylenia od przyjętych celów.

Przedsiębiorstwo może posiadać strategię ESG, zestaw wskaźników i rozbudowane procedury raportowania, a jednocześnie nie mieć zdolności do konsekwentnej realizacji zamierzonych zmian.

Dlatego pytanie o skuteczność zarządzania ESG nie powinno kończyć się na tym, czy wiemy, kto odpowiada za określony wskaźnik. Ważniejsze jest, czy osoba odpowiedzialna ma rzeczywistą możliwość wpływania na wynik, a cały system zarządzania pozwala rozstrzygać konflikty, kierować zasoby na właściwe działania i weryfikować ich skuteczność.

To właśnie w tym miejscu odpowiedzialność za ESG staje się częścią rzeczywistego zarządzania przedsiębiorstwem.