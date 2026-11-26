Wyobraźmy sobie przedsiębiorstwo produkcyjne, w którym podczas kontroli stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia substancji zanieczyszczających w ściekach odprowadzanych do kanalizacji. Z perspektywy technologicznej może to oznaczać konieczność skorygowania procesu produkcyjnego lub poprawy skuteczności podczyszczania ścieków. Z perspektywy prawnej konsekwencje mogą być jednak znacznie poważniejsze.

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W zależności od okoliczności taka sytuacja może prowadzić do roszczeń finansowych operatora odbierającego ścieki (opłaty umowne za przekroczenia, odszkodowania za uszkodzenie infrastruktury lub zakłócenie procesu oczyszczania), postępowań administracyjnych (kontrole, sankcje przewidziane w przepisach o gospodarce wodnej i odprowadzaniu ścieków), a w szczególnych przypadkach – do odpowiedzialności karnej osób odpowiedzialnych za zanieczyszczenie środowiska, jeżeli ich zachowanie wypełnia znamiona przestępstwa przeciwko środowisku lub innego czynu zabronionego.

Co to ma wspólnego z ESG? Więcej, niż się wydaje

Istotą ESG jest rozpoznawanie wpływu przedsiębiorstwa na środowisko, identyfikowanie związanych z nim ryzyk oraz tworzenie mechanizmów pozwalających nimi skutecznie zarządzać.

Przykład ścieków przemysłowych pokazuje, jak naruszenie obowiązków środowiskowych może ujawniać słabości organizacyjne przedsiębiorstwa i powodować straty finansowe. Przekroczenie parametrów jakościowych ścieków może generować koszty modernizacji instalacji, ryzyko zakłóceń produkcji, powodować utratę zaufania kontrahentów, może też mieć negatywny wpływ na ocenę ryzyka przedsiębiorstwa. Pokazuje też, dlaczego ESG powinno być traktowane jako element zarządzania przedsiębiorstwem, a nie jedynie jako obowiązek sprawozdawczy.

W filarze środowiskowym (E) mieszczą się zagadnienia dotyczące zanieczyszczeń, gospodarowania wodą i oddziaływania procesów produkcyjnych na otoczenie. Znajduje to odzwierciedlenie w europejskich standardach raportowania zrównoważonego rozwoju ESRS E2 „Zanieczyszczenie” i ESRS E3 „Woda i zasoby morskie” – w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2023/2772, ostatnio zmienionym rozporządzeniem delegowanym (UE) 2026/1563.

Zauważmy, że problem środowiskowy bardzo szybko może stać się problemem zarządczym.

Jeżeli przedsiębiorstwo nie monitoruje jakości odprowadzanych ścieków, nie weryfikuje aktualności pozwoleń albo nie reaguje na wyniki kontroli, pojawia się pytanie o skuteczność jego wewnętrznych procedur. To już zagadnienie z obszaru ładu korporacyjnego, czyli filaru G.

Przekroczenie dopuszczalnych parametrów ścieków przemysłowych może mieć również wymiar społeczny, związany z filarem S (Social). Zanieczyszczenia mogą bowiem oddziaływać nie tylko na środowisko, ale także na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. W szczególności mogą stwarzać zagrożenie dla pracowników obsługujących sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie, a w przypadku przedostania się do środowiska – również dla lokalnych społeczności. Nie bez znaczenia pozostaje także wpływ takich zdarzeń na relacje przedsiębiorstwa z jego otoczeniem. Poważne lub powtarzające się naruszenia mogą prowadzić do konfliktów z mieszkańcami, utraty zaufania do przedsiębiorcy i podważenia jego wiarygodności jako odpowiedzialnego uczestnika lokalnej społeczności.

Wspomniane ryzyka nie dotyczą wyłącznie dużych przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania ESG. Mogą być równie istotne dla każdego zakładu produkcyjnego, nawet takiego, który nigdy nie przygotowywał raportu zrównoważonego rozwoju.

Od zgodności do zarządzania

Jak zatem przedsiębiorca powinien podejść do tego zagadnienia?

Zarządzający zakładem powinni zadać sobie kilka pytań: jakie substancje są odprowadzane w ściekach, kto odpowiada za monitoring parametrów ścieków, czy przedsiębiorstwo dysponuje aktualnymi pozwoleniami, czy istnieje procedura reagowania na przekroczenia, czy wyniki kontroli trafiają do osób podejmujących decyzje o modernizacji instalacji.

W jaki sposób można ograniczyć ryzyko?

Przedsiębiorcy powinni przejść trzy kroki. Pierwszym krokiem jest audyt zgodności środowiskowej. Powinien on obejmować nie tylko weryfikację posiadanych pozwoleń i decyzji, ale także rzeczywistego sposobu wykonywania wynikających z nich obowiązków. W przypadku gospodarki ściekowej oznacza to analizę procesów technologicznych, parametrów odprowadzanych ścieków, procedur kontrolnych oraz umów z odbiorcami.

Drugim krokiem jest identyfikacja ryzyk prawnych i finansowych. Przedsiębiorca powinien wiedzieć, jakie konsekwencje może wywołać określone naruszenie, kto ponosi za nie odpowiedzialność i jaki może być jego wpływ na działalność operacyjną.

Trzecim elementem jest wdrożenie mechanizmów zapobiegania nieprawidłowościom. Nie chodzi wyłącznie o opracowanie procedur, lecz o ich rzeczywiste stosowanie, jasny podział odpowiedzialności i zapewnienie, że informacje o nieprawidłowościach docierają do osób podejmujących decyzje.

Zdaniem autorki

Problem ścieków przemysłowych to jeden z wielu obszarów działalności przedsiębiorstwa, który należy rozpatrywać w kontekście ESG. Podobne ryzyka występują w gospodarce odpadami, emisjach do powietrza, magazynowaniu substancji niebezpiecznych czy gospodarowaniu gruntami.

ESG ma rzeczywistą wartość dla przedsiębiorstwa wtedy, gdy pomaga identyfikować ryzyka, zapobiegać naruszeniom i ograniczać ich konsekwencje. Nie zastępuje przestrzegania prawa, ale pozwala włączyć obowiązki środowiskowe do systemu zarządzania przedsiębiorstwem.