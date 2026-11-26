Pozyskują dokładniejsze dane, a doświadczenia z wcześniejszych atestacji i zmiany w granicach raportowania skłaniają je do aktualizacji metodyk. Po zmianie metody obliczeń wyniki mogą być trudne do porównania z danymi z wcześniejszych lat. W takich sytuacjach szczególnie przydaje się dobrze napisana polityka rekalkulacji emisji.

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Decyzję podejmuje organizacja

Podczas jednej z atestacji wskazałem, że wprowadzona zmiana metodyki może istotnie wpłynąć na emisje roku bazowego. Po pewnym czasie organizacja wróciła z pytaniem: czy w takim razie mamy robić rekalkulację? Odesłałem ją do polityki, którą omawialiśmy na początku weryfikacji. Właśnie wtedy należało z niej skorzystać.

GHG Protocol wymaga opracowania polityki rekalkulacji roku bazowego i konsekwentnego jej stosowania. Organizacja powinna określić, jakie zmiany wymagają przeliczenia i jak ocenia ich istotność. Na tej podstawie sama podejmuje decyzję. Jako audytor sprawdzam jej zasadność, zgodność z polityką i poprawność ewentualnej rekalkulacji. Wybór rozwiązania i przyjętych założeń pozostaje po stronie firmy. Trzeba również pamiętać, że swoje wymagania nakładają na to jeszcze ESRS.

Nie każda zmiana wymaga przeliczenia

Rekalkulacji wymagają zmiany strukturalne, zmiany metod obliczeniowych lub poprawa dokładności danych oraz wykryte błędy, jeżeli ich wpływ na emisje roku bazowego jest istotny. W zakresie 3 znaczenie ma również zmiana kategorii lub działalności uwzględnianych w inwentaryzacji. Z kolei wzrost produkcji czy rzeczywista zmiana emisyjności związana z zastosowaniem innego paliwa powinny być widoczne w wynikach kolejnych lat i nie powodują potrzeby rekalkulacji.

Samo wpisanie procentowego progu do polityki pozostawia jednak sporo pytań. Do jakiej wartości odnosimy zmianę? Jak szacujemy jej wpływ i kto zatwierdza ocenę? Warto zacząć od oszacowania, o ile zmieniłby się wynik roku bazowego przy zastosowaniu nowej metody. Sama różnica emisji między kolejnymi latami nie odpowiada na to pytanie. Polityka powinna pozwalać osobie odpowiedzialnej za raportowanie na przeprowadzenie takiej oceny. Przyjęte podejście należy stosować konsekwentnie, zarówno przy zwiększeniu, jak i zmniejszeniu emisji.

W praktyce spotykam firmy, które przeliczają rok bazowy po każdej, nawet drobnej korekcie metodyki, bez odniesienia do własnego progu. Dobrowolne przeliczenie danych jest dopuszczalne, ale w sezonie atestacji oznacza dodatkową pracę i stres. Czasami te same zasoby bardziej przydałyby się do poprawy jakości danych w obszarze, w którym występują znacznie większe problemy.

Drobne zmiany też się sumują

Osobną trudnością jest coś, co nazywam pełzającą istotnością. Firma każdego roku wprowadza niewielkie zmiany w różnych częściach metodyki. Żadna z nich samodzielnie nie przekracza progu, ale po kilku latach ich łączny wpływ może już istotnie zmieniać emisje bazowe. Przy ocenie wyłącznie ostatniej korekty łatwo to przeoczyć.

GHG Protocol uwzględnia kumulację zmian, jednak sposób jej monitorowania trzeba ustalić w organizacji. Dobrą praktyką jest prowadzenie prostego rejestru zmian wraz z oszacowaniem ich wpływu na emisje bazowe i uzasadnieniem podjętej decyzji. Polityka powinna określać, jak uwzględniać kolejne zmiany od ustalenia roku bazowego lub jego ostatniej rekalkulacji oraz kto okresowo ocenia ich łączny wpływ. Warto zadbać o to już teraz, zanim odtworzenie kilku lat drobnych korekt stanie się osobnym zadaniem podczas audytu.

Brak danych nie zamyka sprawy

Trudności pojawiają się również przy przejęciach spółek. Jeżeli nabyta działalność istniała w roku bazowym, a wpływ przejęcia jest istotny, trzeba odpowiednio przeliczyć emisje tego roku. Przy zmianie strukturalnej w trakcie roku GHG Protocol zaleca przeliczenie emisji za cały rok bazowy i bieżący. Standard dopuszcza też inne warianty postępowania, np. odroczenie przeliczenia przy braku danych.

Często słyszę w takich sytuacjach, że firma nie ma danych historycznych i nie wie, jak wstecznie policzyć emisje np. przejętej spółki. Pomocne mogą być dane o wielkości produkcji czy zużyciu energii, pozwalające wskaźnikowo oszacować emisje z wcześniejszych lat na podstawie lepiej rozpoznanego okresu. Trzeba przy tym uwzględnić ówczesne warunki działalności. Organizacja powinna wybrać i uzasadnić sposób oszacowania oraz zapisać przyjęte założenia, aby można było je później zweryfikować.

Co ma doprecyzować GHG Protocol

Trwa rewizja standardów GHG Protocol i zmiany dotkną również obszar śledzenia emisji w czasie. W materiałach grupy roboczej z sierpnia i września 2026 r. widać kierunek ustalenia bardziej szczegółowych wymagań dla rekalkulacji. Proponowany jest obowiązek ustalania progów ilościowych. Rozważane jest też ich osobne stosowanie do zakresów 1, 2 i 3 oraz wspólny próg dla różnych rodzajów zmian w danym zakresie. Poziom 5 proc. emisji danego zakresu w roku bazowym pojawia się jako zalecany maksymalny próg. Nie jest to obowiązująca dziś wartość narzucona przez standard.

Projekt precyzuje również ujawnienia w raporcie rocznym dotyczące ewentualnej rekalkulacji: jej uzasadnienie, zmienione założenia i wartości oraz porównanie wyników po przeliczeniu z pierwotnymi. Ma być także wskazywane, kiedy zmiany uzasadniały rekalkulację, ale jej nie wykonano. Bardziej szczegółowo opisano postępowanie przy braku danych, od szacowania na podstawie danych zastępczych po możliwość ustalenia nowszego roku bazowego przy spełnieniu określonych warunków. Są to nadal propozycje podlegające uzgodnieniom.

Przy najbliższym przeglądzie metodyki monitorowania i raportowania emisji GHG warto sprawdzić, czy nasza polityka pozwala rozstrzygnąć przypadki, z którymi firma rzeczywiście ma szansę się zmierzyć. Taka próba może ujawnić, które zapisy trzeba doprecyzować, zanim ponownie będziemy potrzebować ich podczas atestacji.