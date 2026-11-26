Technologia ta umożliwia zaawansowaną automatyzację decyzji, optymalizację procesów, przewidywanie zakłóceń operacyjnych oraz poprawę jakości obsługi klienta, co prowadzi do skokowego wzrostu produktywności. Jednak aby w pełni zrozumieć rzeczywistą wartość autonomicznych systemów AI, biznes musi wyjść poza uproszczoną ocenę opartą wyłącznie na tradycyjnym wskaźniku zwrotu z inwestycji (ROI). Wdrożenie takich rozwiązań wiąże się bowiem z wieloma kosztami, które wykraczają poza zakup licencji czy rezerwację mocy obliczeniowej. Kluczowe staje się pytanie, czy w konkretnym zastosowaniu biznesowym agentic AI generuje dodatnią wartość netto o charakterze ekonomicznym, operacyjnym, społecznym i środowiskowym. Zrównoważona transformacja – w tym transformacja energetyczna – nie powinna być traktowana jako odrębny projekt. Powinna stanowić sposób modernizacji przedsiębiorstwa, który równocześnie poprawia ekonomikę działania, ogranicza ryzyko, wzmacnia ciągłość operacyjną i zwiększa zdolność biznesu do adaptacji.

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Korzyści i koszty z wdrożenia agentic AI

Agentic AI to potężne narzędzie budowania odporności operacyjnej. W przemyśle wspiera predykcyjne utrzymanie ruchu, optymalizację produkcji i redukcję zużycia zasobów. W finansach ułatwia wykrywanie nadużyć, wzmacnianie cyberbezpieczeństwa oraz ocenę ryzyk fizycznych w łańcuchach dostaw. Zdolność szybkiej adaptacji czyni z systemów autonomicznych fundament nowoczesnego zarządzania, a połączona z optymalizacją procesów – pozwala obniżać koszty i redukować emisje gazów cieplarnianych.

Wdrożenie tej technologii wiąże się jednak ze złożonym, nierzadko ukrytym całkowitym kosztem posiadania takiego rozwiązania. Obejmuje on liczne wydatki operacyjne: przygotowanie i integrację danych, rozbudowę infrastruktury (usługi chmurowe, sieci), cyberbezpieczeństwo oraz stałe monitorowanie modeli. W koszcie tym należy uwzględnić również koszty zarządzania zmianą, ryzyko uzależnienia od głównego dostawcy technologicznego oraz potencjalne straty operacyjne i wizerunkowe wynikające z błędnych decyzji algorytmów.

Paradoksy AI

Szczególnym wyzwaniem w kontekście pełnych kosztów systemów agentic AI jest tak zwany paradoks energetyczno-wodny. Rozwój zaawansowanych modeli generatywnych i agentów decyzyjnych drastycznie zwiększa zapotrzebowanie na infrastrukturę centrów danych, co pociąga za sobą ogromną presję na zasoby naturalne. Zgodnie z prognozami światowe zapotrzebowanie centrów danych na energię elektryczną, napędzane w dużej mierze przez AI, może wzrosnąć z 415 TWh w 2024 r. do blisko 945 TWh w 2030 r. Energia to jednak zaledwie część technologicznego śladu środowiskowego. Równie krytyczne są bezpośrednie i pośrednie koszty związane z ryzykami wodnymi. Centra danych konsumują gigantyczne ilości wody pitnej niezbędnej do systemów chłodzenia serwerów, a dodatkowy, ucieleśniony ślad wodny generowany jest na etapie produkcji sprzętu obliczeniowego, w tym specjalistycznych półprzewodników. Szacuje się, że operacyjne wykorzystanie i chłodzenie infrastruktury odpowiadają za około 70 proc. całkowitego śladu wodnego sztucznej inteligencji, podczas gdy pozostała część przypada na łańcuch dostaw sprzętu.

Dla przedsiębiorstw intensywnie opierających swoje procesy na usługach chmurowych ryzyko wodne ewoluuje z kwestii czysto wizerunkowej w realne zagrożenie operacyjne, finansowe i regulacyjne. W lokalizacjach dotkniętych stresem wodnym wysoki pobór wody przez centra danych może prowadzić do skokowego wzrostu kosztów chłodzenia, konfliktów z lokalnymi społecznościami, a w skrajnych przypadkach do przerw w świadczeniu usług cyfrowych. Z tego powodu kompleksowa ocena projektów inwestycyjnych w obszarze AI musi opierać się na twardych metrykach, takich jak wskaźnik PUE (Power Usage Effectiveness) oraz WUE (Water Usage Effectiveness), określających efektywność wykorzystania energii i wody względem sprzętu IT. Europejskie ramy prawne, w tym dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej czy rozporządzenie delegowane w sprawie pierwszego etapu ustanawiania wspólnego unijnego systemu oceny centrów przetwarzania danych, wprowadzają obowiązki rygorystycznego raportowania tych parametrów, co zmusza korporacje do poszerzenia procesów due diligence wobec swoich dostawców. Weryfikacji wymaga między innymi technologia chłodzenia, źródła poboru wody oraz plany awaryjne dostawców na wypadek suszy.

Zarządzanie wartością agentic AI

Aby obiektywnie oszacować ostateczną wartość z implementacji agentic AI, firmy powinny analizować jej wpływ na trzech współzależnych poziomach. Pierwszym z nich jest ślad infrastrukturalny, obejmujący całkowite zużycie prądu i wody, udział energii odnawialnej oraz ogólną sprawność centrów danych. Drugi poziom dotyczy efektywności na poziomie pojedynczego zadania – biznes musi zmierzyć, ile zasobów finansowych i środowiskowych kosztuje uzyskanie konkretnego rezultatu biznesowego w porównaniu z procesem, który model usprawnia. Dopiero trzeci poziom, którym jest efekt biznesowy netto, ukazuje pełen obraz sytuacji. Zestawia się na nim chmurowe koszty IT z realnymi oszczędnościami operacyjnymi, takimi jak uniknięcie poważnej awarii maszyn lub wyeliminowanie materiałochłonnych przestojów. Zastosowanie takiego wielowarstwowego podejścia chroni przedsiębiorstwa przed zarzutami o greenwashing.

Fundamentalna odpowiedzialność za rzetelną ocenę powyższych aspektów spoczywa na zarządach i radach nadzorczych. Zarządzanie wartością (governance) generowaną przez agentic AI wymaga od liderów wskazania jasnego właściciela biznesowego dla każdej inicjatywy oraz rygorystycznego powiązania technologii z celami strategicznymi. Rekomendowaną praktyką jest utworzenie scentralizowanego rejestru zastosowań algorytmów, który transparentnie agreguje dane o poziomie autonomii systemów, kosztach całkowitych, ryzykach i miernikach środowiskowych. Inwestycja w sztuczną inteligencję kreuje trwałą przewagę konkurencyjną wyłącznie wtedy, gdy wynikająca z niej korzyść biznesowa i operacyjna w sposób bezsporny przewyższa wielowymiarowy koszt technologiczny, organizacyjny oraz ekologiczny. Przesłanie jest jasne: połączenie sztucznej inteligencji i zrównoważonego rozwoju to nie tylko kwestia zgodności z zasadami ESG czy powierzchownych zmian – to strategiczna przewaga konkurencyjna. Jak wskazują wnioski z publikacji Chapter Zero Poland „Budowanie konkurencyjności polskiej gospodarki w oparciu o strategię zrównoważonego rozwoju. Strategiczne znaczenie danych w procesie transformacji”, własne dane, oparte na zaufaniu relacje z interesariuszami, zintegrowane łańcuchy wartości i ekosystemy stają się atutami, których konkurenci nie są w stanie łatwo naśladować. Przemyślane rozwiązania agentic AI mogą tylko wzmocnić tę konkurencyjność.