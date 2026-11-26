W polskich realiach choroby związane z pracą łatwo sprowadzić do chorób zawodowych w rozumieniu kodeksu pracy, bo tylko te są formalnie stwierdzane i rejestrowane. Tych jest niewiele. Według Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych w 2025 r. stwierdzono ich w całym kraju 2436, o 10 proc. mniej niż rok wcześniej. Jeśli raport trzyma się tej definicji, w biurze, centrum usług czy sieci handlowej ten wiersz niemal zawsze wyniesie zero. Tak po prostu działa wskaźnik.

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Tymczasem według ZUS w 2025 r. Polacy spędzili na zwolnieniach z powodu własnej choroby 277,6 mln dni. Zaburzenia psychiczne odpowiadały za 34,1 mln dni, wobec 30,3 mln rok wcześniej. To wzrost o 12,5 proc. w ciągu roku, przy niemal płaskiej absencji ogółem. Zaburzenia psychiczne są już drugą przyczyną absencji, po chorobach układu mięśniowo-szkieletowego. Sam ZUS odnotowuje, że absencja coraz częściej wynika z czynników psychicznych lub przeciążenia. Rośnie więc ta jej część, której przyczyn raporty ESG nie pozwalają powiązać z organizacją pracy.

Miara z epoki fabryki

Raportowe mierniki zdrowia pracowników wyrosły z logiki BHP, czyli ze świata hal, maszyn i substancji szkodliwych. Liczą to, co jest zdarzeniem: wypadek, uraz, zgon, chorobę zawodową. To potrzebne. Gospodarka usług, pracy umysłowej i stałej dostępności traci jednak zdrowie inaczej: powoli, w rozproszeniu, bez jednego zdarzenia, które dałoby się wpisać do rejestru.

Co ciekawe, sam standard jest tu szerszy niż praktyka. Definicja w ESRS obejmuje choroby spowodowane lub pogorszone przez czynniki w miejscu pracy, także organizacyjne, a pierwotna wersja standardu wymieniała wśród przykładów nawet zaburzenia lękowe i zespół stresu pourazowego. Polski wykaz chorób zawodowych jest jednak katalogiem zamkniętym. Znajdziemy w nim pylice, uszkodzenia słuchu czy choroby zakaźne. Depresji, zaburzeń lękowych ani skutków długotrwałego stresu w nim nie ma, więc prawo nie przewiduje dla nich ścieżki uznania za chorobę zawodową. Wykaz znowelizowano w grudniu 2025 r., dopisując m.in. eozynofilowe zapalenie oskrzeli. Zaburzeń psychicznych nie. Dopóki raporty trzymają się tej kategorii, zero będzie w nich regułą.

Unijne uproszczenia tego nie zmieniają. Zrewidowane ESRS, które będą stosowane od 2027 r., doprecyzowały definicje i sposób liczenia utraconych dni, ale nadal opierają pomiar na rozpoznanych i zgłoszonych przypadkach. A po Omnibusie obowiązek raportowania obejmie zasadniczo firmy zatrudniające ponad tysiąc osób i mające ponad 450 mln euro przychodów netto. Większość polskich pracodawców nie będzie musiała pokazywać nawet tego zera.

Zasób, którego nikt nie liczy

Dlaczego to ma znaczenie finansowe? Bo zdrowie staje się zasobem rzadkim. Według GUS mężczyzna urodzony w 2024 r. mógł liczyć średnio na 61,6 roku życia w zdrowiu, kobieta – na 65,3 roku. Przy kurczącej się liczbie osób w wieku produkcyjnym każdy zdrowy rok pracy będzie coraz droższy, a jego utraty nie da się już łatwo zastąpić kolejnym kandydatem z rynku.

Dni zwolnień to zresztą tylko widoczna część rachunku. Dochodzi do niej praca w chorobie, spadek wydajności, odejścia z powodu wypalenia, koszty zastępstw i rekrutacji. Rzadko ktoś sumuje to w jednej mierze ryzyka. Częstą odpowiedzią firm jest coś, co da się zaksięgować: pakiety medyczne i programy wellbeingowe. To rozsądne, tyle że kupuje się w ten sposób dostęp do lekarza, a nie zdrowie, i liczy wydatek zamiast efektu. W raporcie pakiet medyczny wygląda jak dowód troski. W rachunku ryzyka bywa raczej sygnałem, że organizacja płaci za skutki, nie znając przyczyn.

Granica odpowiedzialności

Łatwo tu przesadzić w drugą stronę. Firma nie odpowiada za zdrowie całego społeczeństwa, za dietę pracowników ani za kolejki do specjalistów. Dopisywanie jej takich zobowiązań byłoby kolejnym krokiem w zamienianiu ESG w katalog wszystkich słusznych celów, za które nikt konkretny nie odpowiada. Argument za zdrowiem w ESG jest skromniejszy i twardszy. Dotyczy istotności: firma powinna mierzyć to, co ją realnie kosztuje i na co ma wpływ.

A wpływ ma przede wszystkim na organizację pracy: obciążenie, nadgodziny, przewidywalność grafiku, jakość zarządzania, powroty po długich zwolnieniach. Część z nich, jak obciążenie czy nadgodziny, działa jak wczesne ostrzeżenie, a wszystkie da się mierzyć bez zaglądania komukolwiek do karty pacjenta. W raporcie wystarczyłoby kilka liczb: absencja i jej dynamika, udział długich zwolnień, odsetek trwałych powrotów do pracy, wyniki anonimowych badań obciążenia. Pracodawca nie widzi zresztą na zwolnieniu lekarskim numeru choroby, i bardzo dobrze. Pomiar powinien być zagregowany i anonimowy, bo firma, która zacznie śledzić zdrowie pojedynczych ludzi, zamieni problem zdrowotny w problem zaufania.

Dane o rozpoznaniach stojących za absencją ma dziś państwo, bo ZUS widzi numery statystyczne chorób. Publiczne, zagregowane dane o absencji według branż i grup chorób dałyby firmom punkt odniesienia, którego dziś brakuje.

Zdaniem autora

Raportowanie ESG nauczyło firmy liczyć tony CO2 w łańcuchach dostaw. Wciąż jednak nie umieją policzyć dni, które ich ludzie tracą przez przeciążenie i choroby przewlekłe. W starzejącej się gospodarce ta ślepota będzie coraz droższa. Zdrowiu w ESG wystarczy uczciwa miara, bez nowej ideologii i kolejnych deklaracji wellbeingowych. Dopóki raport pokazuje zero chorób zawodowych, a statystyka publiczna ponad 30 mln dni absencji z powodu zaburzeń psychicznych, mówi więcej o granicach pomiaru niż o zdrowiu pracowników.