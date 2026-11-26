Samo posiadanie udziałów, prowadzenie działalności gospodarczej czy zaangażowanie w inny podmiot nie przesądzają o nielojalności pracownika. Nawet zbieżność profili działalności nie musi oznaczać rzeczywistej konkurencji. Kluczowe pozostaje to, co pracownik faktycznie robi, w jaki sposób wykorzystuje swoją pozycję, wiedzę, kontakty i zasoby oraz czy jego działania godzą w interes pracodawcy.

Obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy, wynikający z art. 100 § 2 pkt 4 k.p., nie jest jednak pustą deklaracją. Obejmuje między innymi uczciwe informowanie o okolicznościach, które mogą mieć znaczenie dla bezstronności podejmowanych decyzji. Świadome zatajenie istotnych powiązań, zwłaszcza wbrew znanym i jasno określonym procedurom, może naruszać zaufanie znacznie poważniej niż samo prowadzenie dodatkowej działalności. Okazuje się, że celowe niepoinformowanie o konflikcie interesów może być przyczyną zwolnienia dyscyplinarnego, nawet gdy pracodawca nie poniósł żadnej szkody. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule pt. „Zatajenie konfliktu interesów może uzasadniać dyscyplinarkę”.