O transformacji energetycznej często mówimy językiem wielkich liczb: gigawatów, nakładów inwestycyjnych czy udziału odnawialnych źródeł energii w dostępnym miksie. Tymczasem jej skutki materializują się dużo bliżej ludzi: w gminie, gospodarstwie domowym, lokalnej sieci ciepłowniczej, przedsiębiorstwie, na dachu szkoły czy bloku.

Reklama Reklama

Dlatego warto spojrzeć na transformację z perspektywy lokalnej. Nie chodzi wyłącznie o to, gdzie produkujemy energię, ale także o to, kto uczestniczy w podejmowaniu związanych z tym procesem decyzji, kto ponosi jego koszty i ryzyka oraz gdzie pozostają korzyści z prowadzonych lub planowanych inwestycji.

Konieczna jest kompleksowa ocena

Samo zastosowanie niskoemisyjnego źródła energii nie przesądza jeszcze o tym, że inwestycja uwzględnia wszystkie aspekty środowiskowe i społeczne.

Każda technologia ma określony wpływ na otoczenie. Farma wiatrowa, instalacja fotowoltaiczna, linia przesyłowa czy magazyn energii zajmują przestrzeń i mogą oddziaływać na siedliska zwierząt i roślin, zasoby wodne, krajobraz czy warunki życia w sąsiedztwie inwestycji. Produkcja turbin, paneli, baterii i samochodów elektrycznych wymaga surowców, wody oraz energii. Po zakończeniu eksploatacji urządzeń pojawia się natomiast kwestia ich ponownego wykorzystania, recyklingu albo zagospodarowania.

Dlatego technologii energetycznych nie powinno się oceniać tylko przez jeden parametr, jak na przykład emisje podczas eksploatacji. Potrzebne jest spojrzenie obejmujące pełny cykl życia produktu oraz rozwiązania i jego oddziaływania na konkretne otoczenie.

Dobrze pokazuje to rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Bałtyk ma warunki umożliwiające rozwój takich projektów, ale jednocześnie jest to ekosystemem poddany wielu presjom. Inwestycje wymagają badań i monitorowania wpływu między innymi na ptaki, ryby, ssaki i dno morskie czy poziom hałasu. Znaczenie mają właściwy wybór lokalizacji i dopasowanie harmonogramu prac oraz odpowiednie reagowanie na wyniki monitoringu środowiskowego.

Nie mniej ważna jest perspektywa osób, dla których morze jest miejscem codziennej pracy. Dialog z lokalnymi społecznościami, w tym z rybakami, powinien rozpoczynać się odpowiednio wcześnie i opierać się na jasnej informacji o planowanej inwestycji, możliwych utrudnieniach i rozwiązaniach służących ich ograniczeniu oraz pojawiających się perspektywach.

Lokalność to więcej niż lokalizacja

Projekt nie staje się lokalny wyłącznie dlatego, że powstaje na terenie danej gminy. Znaczenie ma również udział mieszkańców i samorządu w procesie zmian oraz sposób podziału związanych z nimi kosztów i korzyści. Tu pojawia się rola społeczności energetycznych, spółdzielni, klastrów czy prosumentów zbiorowych. Mogą oni tworzyć warunki do wytwarzania i wykorzystywania energii bliżej odbiorcy i lepszego dopasowania rozwiązań do lokalnych potrzeb.

Punktem wyjścia nie zawsze musi być jednak budowa nowego źródła energii. Czasami pierwszym krokiem może być audyt energetyczny budynków publicznych, chęć ograniczenia strat energii, termomodernizacja czy lepsze zarządzanie istniejącą infrastrukturą. Lokalna strategia energetyczna powinna odpowiadać na bardzo praktyczne pytania: gdzie tracimy energię, które grupy ponoszą największe koszty tego zjawiska, jaką infrastrukturą dysponujemy i jakie ograniczenia wynikają z warunków środowiskowych. Tak rozumiana transformacja przestaje być wyłącznie przedsięwzięciem technologicznym.

Przyroda jako element decyzji inwestycyjnej

Podobna zmiana perspektywy potrzebna jest w podejściu do bioróżnorodności. W dużych inwestycjach energetycznych kwestie przyrodnicze powinny być uwzględniane od momentu wyboru lokalizacji i projektowania, następnie podczas budowy i eksploatacji, aż po modernizację oraz zakończenie użytkowania instalacji.

Na początku potrzebne są badania terenowe i porównanie wariantów. Następnie monitoring pozwalający oceniać rzeczywiste oddziaływanie projektu oraz, jeśli jest to potrzebne, odpowiednio modyfikować sposób prowadzenia prac lub eksploatacji.

To istotne także z perspektywy komunikacji. Odpowiedzialnie opowiadana transformacja nie powinna sprowadzać skomplikowanego bilansu oddziaływań do jednego atrakcyjnego hasła.

Sprawiedliwa, ale dla kogo?

Transformacja zmienia warunki funkcjonowania konkretnych grup: pracowników i ich rodzin, przedsiębiorców, rolników, seniorów, najemców mieszkań czy samorządów. Dlatego obietnica, że na zmianach „wszyscy skorzystają”, sama w sobie mówi niewiele.

Znacznie ważniejsze są konkretne mechanizmy: możliwość rozwijania potrzebnych kompetencji, dostęp do nowych miejsc pracy, udział lokalnych przedsiębiorstw w inwestycjach czy rozwiązania skierowane do gospodarstw szczególnie narażonych na wysokie koszty energii.

Podobnie ostrożnie należy podchodzić do społecznego wymiaru inwestycji. Konsultacje nie powinny sprowadzać się jedynie do przekazania informacji o podjętych już decyzjach. Potrzebne są przystępny język, jasne określenie odpowiedzialności oraz możliwość wprowadzania korekt, jeżeli dane lub dialog z mieszkańcami pokażą taką potrzebę.

Mniej haseł, więcej konkretów

Takie podejście nabiera dodatkowego znaczenia wraz z zaostrzaniem zasad dotyczących komunikowania korzyści środowiskowych i społecznych. Ogólna deklaracja powinna ustępować miejsca informacji precyzyjnej, możliwej do uzasadnienia i odnoszącej się dokładnie do tego aspektu produktu, inwestycji lub działalności, którego rzeczywiście dotyczy.

Rzetelna komunikacja powinna pokazywać zarówno korzyści z nowych inwestycji, jak i ich wpływ na otoczenie. Ograniczanie emisji wymaga bowiem także uwzględnienia zapotrzebowania na przestrzeń, surowce i dodatkową infrastrukturę. Istotne jest wyjaśnianie, jak te kwestie są brane pod uwagę przy planowaniu i realizacji projektów.

Wiarygodność nie polega więc na przekonywaniu, że transformacja jest pozbawiona kosztów. Przeciwnie, buduje ją umiejętność pokazania zarówno korzyści, jak i ograniczeń, oraz wyjaśnienia, w jaki sposób te ostatnie są uwzględniane w decyzjach.

Ostatecznie sukces transformacji energetycznej będzie zależał nie tylko od tego, ile nowych mocy zbudujemy. Ważne będzie również to, jak inwestycje zmienią konkretne miejsca i życie mieszkańców oraz jak wpłyną na przyrodę. Wielkie strategie są potrzebne, ale swój rzeczywisty wymiar zyskują dopiero lokalnie.