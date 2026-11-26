9 października 2026 r. Reuters opisał uzgodnienia UE z Chinami dotyczące ograniczenia dostaw samochodów hybrydowych, obniżenia chińskich ceł na wybrane unijne towary oraz ułatwień w eksporcie metali ziem rzadkich. Zapowiadana redukcja dostaw aut o ponad połowę odnosi się do prognozowanego eksportu, nie oznacza więc spadku o połowę względem poprzedniego roku. Tydzień później Komisja zapowiedziała propozycje dalszych ograniczeń importowych, wykraczających poza motoryzację.

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Według Eurostatu w 2025 r. UE sprowadziła z Chin towary za 559,4 mld euro, a wyeksportowała tam za 199,6 mld euro. Deficyt wyniósł 359,8 mld euro. Import niemal trzykrotnie przewyższał eksport. Samo ujemne saldo nie dowodzi jednak nieuczciwej konkurencji. Importujemy również maszyny, komponenty i surowce, dzięki którym europejskie przedsiębiorstwa produkują i sprzedają własne wyroby.

Europa mierzy się jednocześnie z amerykańskimi barierami handlowymi. Porozumienie z USA przewiduje zasadniczo 15-proc. pułap ceł na większość unijnych towarów, z wyjątkami i odrębnymi rozwiązaniami sektorowymi. UE ma przy tym nadwyżkę w handlu towarami z USA, a USA w usługach. Gdyby każdą nadwyżkę partnera uznawać za dowód nieuczciwości, argument ten łatwo byłoby obrócić przeciwko europejskim eksporterom.

Koszt ochrony i tempo transformacji

Cła mogą ograniczać skutki subsydiowanego importu i dawać przemysłowi czas na modernizację. Mogą też podnosić koszty komponentów, ograniczać wybór klientów i prowokować odwet wobec eksporterów. Utrudnianie dostępu do tańszych technologii niskoemisyjnych może zwiększać koszt redukcji emisji i opóźniać inwestycje. Za ochronę producenta płaci wówczas także przedsiębiorca modernizujący swój zakład.

Przewagi chińskiego przemysłu nie można przy tym sprowadzać do subsydiów i taniej pracy. Analizy Międzynarodowej Agencji Energetycznej wskazują również na skalę produkcji, jej efektywność oraz rozwinięte łańcuchy dostaw. Ocena tych produktów powinna jednak obejmować emisje w całym cyklu życia produktu, pochodzenie surowców i przestrzeganie praw pracowniczych. Niska cena sama w sobie nie dowodzi naruszeń, podobnie jak europejska marka nie gwarantuje odpowiedzialnego łańcucha dostaw. Sprowadzenie tej debaty do wyboru „ekologia czy etyka” zaciera problem: potrzebujemy dostępnych technologii, których produkcja spełnia wiarygodne standardy.

Co czyni produkt europejskim

Co właściwie chcemy chronić: markę, właściciela, fabrykę, technologię, miejsca pracy czy wpływy podatkowe? Te elementy mogą znajdować się w różnych państwach. Towar europejskiej marki bywa produkowany w Chinach, a chińska firma może zatrudniać pracowników i zamawiać komponenty w Unii. Dlatego znaczenie ma to, gdzie powstaje wartość dodana i kto kontroluje zdolności potrzebne do dalszej produkcji.

Przykładem jest Leapmotor T03, którego montaż w zakładzie Stellantis w Tychach zakończono 30 marca 2025 r. Leapmotor T03 był montowany w Tychach z zestawów sprowadzanych z Chin, a szacunek kosztów produkcji w polskim zakładzie wynosił jedynie w przedziale 400–500 euro na samochód, podczas gdy jego europejska cena wprowadzająca zaczynała się od 18 900 euro. Kosztu operacji wykonywanych w zakładzie nie należy jednak utożsamiać z wartością dodaną pozostającą w polskiej gospodarce. Etykieta „Made in Europe” nie wyjaśnia zatem, jaka część wartości samochodu powstała w Unii, a sam montaż na jej terytorium może, ale nie musi oznaczać zwolnienia z ceł.

Odwrotny przypadek stanowi CUPRA Tavascan, produkowana przez Volkswagen Anhui w Chinach. W lutym 2026 r. Komisja zaakceptowała zobowiązanie umożliwiające zwolnienie tego modelu z dodatkowych ceł wyrównawczych pod określonymi warunkami. Obejmują one minimalną cenę importową, ograniczenie wolumenu oraz inwestycje związane z elektromobilnością w UE. Europejska marka znalazła się więc po stronie importu z Chin, a rozwiązanie powiązano z konkretnymi zobowiązaniami gospodarczymi.

Zagraniczna fabryka może wzmacniać gospodarkę UE, rozwijając miejscowych dostawców, kompetencje i zaplecze technologiczne. Sam montaż także przynosi korzyści, lecz nie zapewnia odporności na przerwanie dostaw. Warto pytać, czy zakład utrzyma produkcję, gdy jeden dostawca lub kraj wstrzyma dostawy kluczowych części, oraz czy publiczne wsparcie pomaga tę zależność ograniczyć.

Polski interes we wspólnym rynku

Podobnej ostrożności wymaga argument, że polski biznes daje pracę polskim pracownikom. Co z fabryką zatrudniającą wyłącznie cudzoziemców? Nadal może wspierać gospodarkę poprzez lokalne zakupy i wydatki zatrudnionych. Jeżeli pracownicy rozliczają na miejscu podatki i składki, uczestniczą również w finansowaniu usług publicznych. Część dochodów może odpływać za granicę, dlatego trzeba uwzględniać rzeczywisty bilans, warunki zatrudnienia i koszty publiczne. Obywatelstwo pracownika nie rozstrzyga o wartości inwestycji.

Dla Polski europejski wymiar tej debaty ma praktyczne znaczenie. W 2025 r. do UE trafiało około trzech czwartych naszego eksportu towarowego. Firma dostarczająca części niemieckiemu producentowi może odczuć zarówno amerykańskie cła na jego wyroby, jak i chińską konkurencję. Rozbicie wspólnego rynku na krajowe preferencje zakupowe utrudniłoby jej działalność. Wsparcie europejskiej produkcji powinno obejmować dostawców z całej Unii, także mniejsze przedsiębiorstwa.

Zdaniem autora

Patriotyzm gospodarczy UE ma sens, jeśli wzmacnia zdolność firm do konkurowania i ogranicza strategiczne zależności. Wymaga jednak określenia, za jakie korzyści jesteśmy gotowi płacić wyższą cenę i jak długo. Wsparcie powinno być oceniane przez wzrost produktywności, rozwój technologii i zdolność zdobywania klientów poza chronionym rynkiem.

Jak mamy osiągnąć szybko zrównoważony rozwój, blokując sobie dostęp do tanich i efektywnych rozwiązań? Fakt, że te produkty mają często chińskie wsparcie państwowe dla przemysłu, a także bazują na taniej sile roboczej. Stajemy tu więc wobec dylematu: ekologia czy etyka?