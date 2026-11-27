Rozwój infrastruktury transportowej jest jednym z podstawowych warunków rozwoju gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców. Budowa dróg, linii kolejowych, portów czy lotnisk służy bezpieczeństwu, zwiększaniu dostępności komunikacyjnej oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu transportowemu. Realizacja takich przedsięwzięć wiąże się jednak z koniecznością ingerencji w środowisko naturalne, a tym samym z obowiązkiem przestrzegania rozbudowanych regulacji środowiskowych.

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Z prawnego punktu widzenia rozwój infrastruktury i ochrona środowiska nie są wartościami przeciwstawnymi. Obie służą realizacji interesu publicznego. Problem pojawia się wówczas, gdy procedury administracyjne stają się na tyle skomplikowane i czasochłonne, że uniemożliwiają sprawną realizację przedsięwzięć, nie zapewniając przy tym proporcjonalnego zwiększenia poziomu ochrony środowiska.

Dlatego jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego prawa inwestycyjnego jest stworzenie takich mechanizmów, które pozwolą na rzeczywistą ochronę przyrody, a jednocześnie umożliwią skuteczną realizację inwestycji strategicznych.

Interes publiczny

Duże przedsięwzięcia infrastrukturalne wymagają rozstrzygnięcia wielu zagadnień administracyjnych, własnościowych, budowlanych i środowiskowych. Budowa autostrady czy linii kolejowej może obejmować setki nieruchomości i wymagać uzyskania licznych decyzji oraz uzgodnień. Odpowiedzią ustawodawcy na te trudności stały się specustawy infrastrukturalne. Patrząc z perspektywy historycznej, szczególnie istotnym przykładem jest ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Wprowadzona przez nią decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, czyli ZRID, pozwala skoncentrować szereg rozstrzygnięć w jednym postępowaniu. Rozwiązanie to odegrało fundamentalną rolę w rozwoju polskiej sieci drogowej, ograniczając konieczność prowadzenia wielu odrębnych procedur administracyjnych. Doświadczenie to pokazuje, że szczególne regulacje inwestycyjne mogą być skutecznym instrumentem realizacji interesu publicznego. Nie powinny służyć obchodzeniu prawa, lecz dostosowaniu procedur do specyfiki przedsięwzięć, których znaczenie wykracza poza interes pojedynczego inwestora.

Krok w kierunku uproszczenia procedur

Szczególne miejsce w historii polskich specustaw infrastrukturalnych zajmuje ustawa z 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz niektórych innych ustaw. Jej znaczenie wykraczało poza typowe nowelizacje polegające na skracaniu terminów albo ograniczaniu liczby wymaganych dokumentów. Ustawodawca zdecydował się bowiem na rozwiązanie znacznie bardziej ambitne: stworzenie odrębnego modelu oceny środowiskowej inwestycji strategicznych.

Wprowadzone wówczas art. 103a–103d ustawy środowiskowej przewidują szczególną procedurę, którą można zastosować w wyjątkowych przypadkach, gdy indywidualne okoliczności uzasadniają konieczność podjęcia niezwłocznych działań związanych z realizacją inwestycji o strategicznym znaczeniu. Najważniejszą zaletą tego rozwiązania jest jego systemowy charakter. Zamiast modyfikować pojedyncze elementy tradycyjnego postępowania, ustawodawca stworzył alternatywny mechanizm oceny środowiskowej, dostosowany do szczególnego rodzaju przedsięwzięć.

Mechanizm ten nie polega na całkowitym pominięciu kwestii środowiskowych. Przewiduje odrębną ocenę prowadzoną z udziałem generalnego dyrektora ochrony środowiska, który określa jej zakres, a następnie uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia. Istotne znaczenie praktyczne mają przy tym przewidziane w ustawie terminy. Generalny dyrektor ochrony środowiska zasadniczo ma 14 dni na określenie zakresu oceny środowiskowej oraz 14 dni na uzgodnienie warunków realizacji inwestycji.

Dokumentacja powinna uwzględniać środki służące unikaniu, zapobieganiu i ograniczaniu negatywnych oddziaływań na środowisko, ewentualną kompensację przyrodniczą oraz monitoring. Przepisy przewidują również upublicznienie określonych dokumentów i rozstrzygnięć oraz szczególne uprawnienia organizacji ekologicznych do udziału w postępowaniu dotyczącym decyzji inwestycyjnej i jej zaskarżania. Nie jest to jednak model tożsamy ze standardową procedurą udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko, co wymaga uwzględnienia przy ocenie jego zgodności z gwarancjami prawnymi.

Zastosowanie szczególnego trybu zostało ponadto uzależnione od spełnienia określonych przesłanek, w tym dotyczących oddziaływania transgranicznego, celów środowiskowych wynikających z prawa wodnego oraz ochrony obszarów Natura 2000. Oznacza to, że ustawa z 2023 r. stworzyła kompleksowy mechanizm pozwalający pogodzić potrzebę przyspieszenia inwestycji z zachowaniem szczególnych wymogów środowiskowych. Jest to rozwiązanie znacznie bardziej przemyślane niż proste ograniczanie obowiązków administracyjnych.

Niewykorzystany potencjał

Największą słabością regulacji z 2023 r. nie jest jej konstrukcja prawna, lecz niewykorzystanie możliwości, które stworzyła. Zgodnie z art. 103a ust. 2 zastosowanie szczególnego trybu wymaga wskazania konkretnej inwestycji strategicznej w rozporządzeniu Rady Ministrów. Samo ustanowienie procedury nie oznacza zatem automatycznego objęcia nią wszystkich przedsięwzięć o strategicznym znaczeniu. Brak wykorzystania tego instrumentu poprzez wydanie odpowiednich aktów wykonawczych sprawia, że jego potencjał pozostaje w praktyce niewykorzystany.

Jest to tym bardziej istotne, że ustawodawca już w 2023 r. stworzył podstawy prawne umożliwiające zdecydowane przyspieszenie realizacji wybranych przedsięwzięć. Nie ma zatem konieczności każdorazowego projektowania nowych wyjątków proceduralnych. W pierwszej kolejności należałoby rozważyć skuteczne zastosowanie istniejących regulacji. Właśnie w tym przejawia się największa wartość ustawy z 2023 r.: ustanowiła ona mechanizm, który może być wykorzystywany także w przyszłości, w odniesieniu do kolejnych inwestycji spełniających ustawowe kryteria.

Nowa ustawa infrastrukturalna

Na tym tle znacznie mniej przekonująco przedstawia się ustawa o usprawnieniu procesu inwestycyjnego w zakresie kluczowych inwestycji infrastrukturalnych, uchwalona przez Sejm 8 października 2026 r. Przewiduje ona szereg rozwiązań służących przyspieszeniu przygotowania konkretnych przedsięwzięć. Obejmują one między innymi skrócenie określonych terminów administracyjnych, pierwszeństwo rozpoznawania niektórych spraw, uproszczenia geodezyjne, budowlane i związane z ochroną przyrody.

Rozwiązania te mogą przynieść wymierne korzyści poszczególnym inwestorom. Nie sposób jednak uznać, że stanowią odpowiedź na zasadnicze problemy polskiego procesu inwestycyjnego. Podstawową wadą nowej regulacji jest jej punktowy charakter. Ustawodawca identyfikuje poszczególne trudności i próbuje je usuwać przez wprowadzanie kolejnych wyjątków, krótszych terminów i szczególnych zasad postępowania. Takie podejście może prowadzić do doraźnego usprawnienia określonych etapów inwestycji, ale nie rozwiązuje problemu nadmiernego skomplikowania całego procesu.

Przykładowo skrócenie terminu wydania jednej decyzji nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, jeżeli realizacja przedsięwzięcia będzie nadal uzależniona od zakończenia kilku innych, długotrwałych postępowań. Podobnie ograniczenie czasu na uzgodnienie określonego zagadnienia nie zmieni zasadniczo sytuacji inwestora, jeżeli przepisy wymuszają wielokrotne analizowanie tych samych okoliczności.

W konsekwencji powstaje ryzyko dalszego rozbudowywania i komplikowania systemu prawnego, w którym dla kolejnych kategorii inwestycji tworzy się odrębne wyjątki od zasad ogólnych. Tymczasem regulacja z 2023 r. wskazała inny kierunek: zamiast poprawiać pojedyncze elementy tradycyjnej procedury, stworzyła szczególną ścieżkę postępowania środowiskowego. To właśnie ten model zasługuje na dalszy rozwój. Uproszczenie procedur powinno obejmować ich konstrukcję, a nie sprowadzać się do punktowych korekt.

Prawo unijne

Nie można przy tym przyjmować, że przeszkodą dla systemowego uproszczenia przepisów jest samo prawo Unii Europejskiej. Dyrektywa 2011/92/UE dotycząca ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko przewiduje w art. 2 ust. 4 możliwość zastosowania szczególnych rozwiązań w wyjątkowych przypadkach, pod określonymi warunkami. Odrębne rozwiązanie w odniesieniu do przedsięwzięć przyjmowanych konkretnym aktem ustawodawczym zawiera art. 2 ust. 5. Wyjątki te nie mogą być stosowane dowolnie i nie eliminują obowiązków wynikających z innych regulacji środowiskowych. Potwierdzają jednak, że prawodawca unijny dostrzega potrzebę elastycznego traktowania szczególnych przedsięwzięć.

Ustawa z 2023 r. stanowiła próbę wykorzystania tej możliwości w polskim porządku prawnym. Jej zasadniczą zaletą było odejście od założenia, że każda inwestycja musi podlegać identycznemu modelowi postępowania środowiskowego, niezależnie od jej znaczenia i okoliczności realizacji.

Postępowania nie muszą być przewlekłe

Upraszczanie procedur inwestycyjnych nie powinno oznaczać rezygnacji z ochrony środowiska ani nieuzasadnionego ograniczania praw obywateli. Mieszkańcy, właściciele nieruchomości i organizacje społeczne powinni korzystać z rzeczywistych gwarancji proceduralnych, wynikających z Konstytucji RP, prawa unijnego oraz konwencji z Aarhus.

Jednocześnie należy pamiętać, że interes społeczny obejmuje również mieszkańców oczekujących na budowę obwodnicy, poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego czy przywrócenie połączeń kolejowych. Co więcej, sama realizacja infrastruktury transportowej może przynosić korzyści środowiskowe. Rozwój kolei może ograniczać transport samochodowy, a budowa obwodnic pozwala wyprowadzać ruch tranzytowy z centrów miejscowości.

Dlatego nowoczesne ustawodawstwo powinno koncentrować się na rzeczywistym oddziaływaniu inwestycji na środowisko, a nie na utrzymywaniu nadmiernie rozbudowanych procedur administracyjnych.

Kontynuacja reformy

Ustawa z 13 lipca 2023 r. stanowiła istotny krok w kierunku nowoczesnego, bardziej elastycznego prawa inwestycyjnego. Jej największą zaletą było stworzenie szczególnego modelu oceny środowiskowej dla inwestycji strategicznych, a nie jedynie wprowadzenie kolejnych wyjątków od zasad ogólnych.

Obecnie procedowana regulacja infrastrukturalna, mimo szeregu użytecznych rozwiązań, opiera się na mniej ambitnej koncepcji punktowych usprawnień. Jest to kierunek niewystarczający, który nie pozwoli na trwałe rozwiązanie problemów związanych z przewlekłością i nadmiernym skomplikowaniem procesu inwestycyjnego.

Zamiast mnożyć szczególne terminy, wyjątki i uproszczenia dla kolejnych kategorii przedsięwzięć, należałoby przede wszystkim rozwijać i wykorzystywać mechanizmy prawne stworzone w 2023 r., przy zapewnieniu ich zgodności z prawem unijnym i podstawowymi gwarancjami proceduralnymi.

Nowoczesne prawo infrastrukturalne powinno opierać się na systemowym upraszczaniu postępowań, a nie na doraźnym usuwaniu pojedynczych barier administracyjnych.

Tylko takie podejście pozwoli rzeczywiście pogodzić sprawną realizację inwestycji strategicznych z ochroną środowiska i poszanowaniem praw obywateli.

autor: Jakub Pokoj, partner i radca prawny w Aventum Kancelarii Prawnej Radców Prawnych i Adwokatów Malik, Pokoj i Partnerzy sp.p.