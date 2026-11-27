Organem odpowiedzialnym za ich prowadzenie oraz nadzór nad przestrzeganiem ustawy i unijnego rozporządzenia AI Act jest Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji (KRiBSI). Może ona wszcząć kontrolę na podstawie planu kontroli, informacji o możliwych naruszeniach, skargi lub wyników monitorowania rynku.

Kontrola KRiBSI będzie co do zasady zdalna. Rozpocznie się nie wcześniej niż po siedmiu dniach od doręczenia zawiadomienia. W wyjątkowych sytuacjach, gdy system AI może stwarzać zagrożenie dla życia, zdrowia, bezpieczeństwa lub praw podstawowych, Komisja będzie mogła działać szybciej i przeprowadzić czynności na miejscu. Kontrola KRiBSI będzie przypominać kontrole prowadzone przez innych regulatorów, takich jak Urząd Ochrony Danych Osobowych czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Komisja będzie mogła żądać dokumentów, danych i wyjaśnień oraz weryfikować sposób wykorzystywania systemów AI.