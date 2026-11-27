Od 28 października 2026 r. obowiązują przepisy ustawy o systemach sztucznej inteligencji dotyczące kontroli prowadzonych przez Komisję Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. Kontrola przestrzegania ustawy i unijnego rozporządzenia 2024/1689, czyli AI Act, może wynikać z planu Komisji, uzyskanych przez nią informacji, w tym ze skargi lub monitorowania przestrzegania przepisów. Zawiadomienie o kontroli nie jest dobrym momentem na pierwszą rozmowę o tym, gdzie w organizacji wykorzystuje się AI. Taki przegląd warto przeprowadzić wcześniej, by rozpoznać zastosowania, ocenić obowiązki i uzupełnić braki.