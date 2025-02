Niezbędnik przedsiębiorcy: dopłaty za tańszy prąd * sprzęt biurowy a składka zdrowotna * odstępnez VAT czy bez * kurs nurkowania i bloga prawnika a koszty * dopłaty za tańszy prąd * zlecenia i składki

Dopłaty za tańszy prąd: jeszcze więcej pięć miesięcy na formalności

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy w ramach tzw. bonu energetycznego korzystali z maksymalnej ceny prądu (w wysokości 693 zł za MWh), muszą złożyć informację o pomocy de minimis u sprzedawców energii. Pierwotnie mieli to zrobić do 31 stycznia, potem termin ten został wydłużony do końca lutego 2025 r. Ale i tak tylko niewielki odsetek przedsiębiorców dopełnił odpowiednich formalności. Tymczasem niezłożenie informacji grozi obciążeniem dodatkowymi opłatami, wynikającymi z różnicy pomiędzy ceną maksymalną a tą wynikającą z umowy. To zaś może oznaczać, że przedsiębiorcy dostaną korekty rachunków, z których będzie wynikać konieczność dopłaty nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.