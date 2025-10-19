Niezbędnik przedsiębiorcy: KSeF: co z rachunkami i fakturami spoza systemu * sprawność i bezpieczeństwo KSeF * odpis za miejsce dla auta * benefity dla byłego pracownika a ZUS * NSA o wznowieniu postępowania * dla kogo kredyt konsumencki

Sposób na ominięcie KSeF

Przedsiębiorcy pytają swoich księgowych, czy nie mogą wrócić do wystawiania rachunków. One bowiem wciąż są dopuszczalne, a nie muszą być wprowadzane do Krajowego Systemu e-Faktur. Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT nie muszą wystawiać faktury, jeśli nie żąda jej nabywca towaru lub usługi. Dotyczy to zarówno zwolnionych podmiotowo, czyli tych, którzy od 1 stycznia 2026 r. będą mieli obroty do 240 tys. zł rocznie, jak i przedmiotowo, np. świadczących usługi edukacyjne, medyczne, ubezpieczeniowe, wynajmu nieruchomości na cele mieszkaniowe. W praktyce w takich sytuacjach wystawiane są faktury ZW. I one będą musiały trafić do KSeF. Do systemu nie trzeba będzie natomiast wprowadzać rachunków.