Niezbędnik przedsiębiorcy: KSeF: co z rachunkami i fakturami spoza systemu * sprawność i bezpieczeństwo KSeF * odpis za miejsce dla auta * benefity dla byłego pracownika a ZUS * NSA o wznowieniu postępowania * dla kogo kredyt konsumencki

• Czy przedsiębiorcy muszą wprowadzać rachunki do KSeF?
• Czy system e-faktur będzie bezpieczny?
• Jak rozliczać faktury spoza systemu?
• Czy odpis za miejsce postojowe może być w całości podatkowym kosztem firmy?
• ZUS a benefity dla byłego pracownika
• Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę dla przedsiębiorców
• Czy przedsiębiorca też może zaciągnąć kredyt konsumencki? Wyrok SN
• Ważne terminy na ten tydzień

Publikacja: 19.10.2025 23:47

Dorota Gajos-Kaniewska

Sposób na ominięcie KSeF 

Przedsiębiorcy pytają swoich księgowych, czy nie mogą wrócić do wystawiania rachunków. One bowiem wciąż są dopuszczalne, a nie muszą być wprowadzane do Krajowego Systemu e-Faktur. Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT nie muszą wystawiać faktury, jeśli nie żąda jej nabywca towaru lub usługi. Dotyczy to zarówno zwolnionych podmiotowo, czyli tych, którzy od 1 stycznia 2026 r. będą mieli obroty do 240 tys. zł rocznie, jak i przedmiotowo, np. świadczących usługi edukacyjne, medyczne, ubezpieczeniowe, wynajmu nieruchomości na cele mieszkaniowe. W praktyce w takich sytuacjach wystawiane są faktury ZW. I one będą musiały trafić do KSeF. Do systemu nie trzeba będzie natomiast wprowadzać rachunków. 

