Niezbędnik przedsiębiorcy: pies i kot w kosztach firmy * KSeF a korespondencja w firmie * kara za RODO * nadzór nad wynkiem kryptowalut * nowa broń PIP * korzystne zmiany dla przedsiębiorców

Wydatki na domowe zwierzaki da się wrzucić w koszty działalności

Pani X twierdzi, że jej domowe zwierzęta bardzo pomagają w prowadzeniu biznesu i w związku z tym chce rozliczać wydatki na ich utrzymanie (ok. 2 tys. zł miesięcznie na jedzenie, żwirek, wizyty u weterynarza) w kosztach działalności. Jakie podała argumenty we wniosku? Otóż prowadzi firmę świadczącą usługi opieki nad zwierzętami domowymi: karmienie, wyprowadzanie na spacer, towarzyszenie podczas nieobecności ich właścicieli. Na swoim fanpage'u pani X publikuje zdjęcia i nagrania własnych pupili prezentujące karmienie, obcinanie pazurów, podawanie leków. Zwierzaki są więc żywą wizytówką firmy pani X, przyciągają klientów, a to przekłada się na przychody z działalności. Poza tym pies pani X ma jeszcze jedno zadania: jest przewodnikiem dla piesków, które trafiają pod opiekę pani X.