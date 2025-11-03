Jaki podatek za autobus i ciężarówkę w 2026 roku

Górne granice stawek kwotowych podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych) oraz opłat lokalnych, obowiązujące w danym roku podatkowym, są corocznie zmieniane na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Z komunikatu Prezesa GUS z 15 lipca 2025 r. wynika, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2025 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2024 r. wyniósł 104,5 (wzrost cen o 4,5 proc.). O tyle zatem (w zaokrągleniu w górę do pełnych groszy) wrosły górne granice stawek podatków i opłat lokalnych ogłoszone w drodze obwieszczenia przez ministra finansów na 2026 r.