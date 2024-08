Nie każda pożyczka dla podmiotu powiązanego będzie ukrytym zyskiem

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 6 czerwca 2024 r. (I SA/Gl 1566/23).

Spółka rozliczająca się na zasadzie ryczałtu od dochodów spółek (estońskiego CIT) prowadziła działalność gospodarczą obejmującą m.in. sprzedaż, konserwację i naprawę samochodów, wynajem nieruchomości oraz udzielanie kredytów. Spółka rozważała możliwość udzielenia pożyczki innemu podmiotowi powiązanemu w celu zwiększenia jego płynności finansowej. We wniosku spółka argumentowała, że udzielenie pożyczki nie będzie miało charakteru konsumpcyjnego ani nie będzie służyć do wypłaty dywidendy. Co dodatkowo istotne, pożyczka miała zostać udzielona przez spółkę podmiotowi, który także był opodatkowany estońskim CIT, co wykluczało ewentualną dystrybucję zysku poza ramy tego reżimu podatkowego.