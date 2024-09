JPK CIT – kształt przepisów jest już znany. Co i jak trzeba raportować?

Zmiany systemowe potrzebne do generowania nowego JPK_KR_PD i JPK_ST będą wymagały sporo czasu. Dla podmiotów objętych nowym obowiązkiem już od 2025 r. jest to więc ostatni dzwonek, aby zacząć się przygotowywać do nowego raportowania JPK CIT.