Programem, który doceniło już tysiące profesjonalistów, jest Mała Księgowość. Dzięki logicznej konstrukcji i przejrzystemu interfejsowi ułatwi pracę każdego biura rachunkowego. Charakteryzuje się przy tym niezwykle konkurencyjną ceną, dzięki czemu Twoje zyski będą większe, przy dokładnie takich samych możliwościach.

Znaczenie programu księgowego dla biura rachunkowego

Współczesne biuro rachunkowe nie może obejść się bez dobrego programu księgowego, takiego jak Mała Księgowość. Jego podstawowymi zadaniami jest przyspieszanie i ułatwianie Twojej pracy.

Przyczynią się do tego przede wszystkim funkcje związane z automatyzacją działań. Dzięki niemu, nie będziesz musiał wielokrotnie wpisywać tych samych danych, a faktury wprowadzisz do systemu wprost ze skanu. Jednym słowem, program przejmie wszystkie te czasochłonne, powtarzalne czynności, przez które nie możesz zająć się bardziej skomplikowanymi zadaniami.

Ta sama automatyzacja pracy pozwala również uniknąć, a przynajmniej zminimalizować liczbę popełnianych błędów. Dzięki temu, że większość danych do systemu Małej Księgowości wprowadzasz tylko raz, po czym program zapamiętuje je w formie kartotek, jest mniejsze prawdopodobieństwo, że unikniesz literówki przy wpisywaniu nazwiska, numeru NIP czy nazwy konta. Podobne ułatwienie istnieje w przypadku wprowadzania dokumentów. Funkcja „Klonuj” pozwala utworzyć drugi identyczny dokument, a następnie zmienić tylko istotne pozycje.

Nieustanny dostęp do danych do kolejny sposób, w jaki Mała Księgowość ułatwia i przyspiesza pracę księgowego. Dzięki niej, zarówno Ty, jak i każdy inny pracownik Twojego biura może zapoznać się z wgranymi do systemu dokumentacji, w dowolnym miejscu i czasie. Dostęp do programu masz nie tylko z komputera, na którym zainstalowana jest Mała Księgowość, ale i z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu, dzięki serwisowi mk.app. Ta aplikacja sieciowa pozwala korzystać ze wszystkich funkcjonalności programu. Dzięki temu, możesz pracować w podróży, czy szybko reagować w przypadku niespodziewanych wydarzeń. Przydaje się również, kiedy w ostatnim momencie trzeba wprowadzić jakieś zmiany. Ta mobilność to ogromna zaleta szczególnie dla biura rachunkowego, w którym dotrzymanie terminów będzie w dużej mierze zależne od klientów.

Jeśli mowa o klientach – warto wybrać program księgowy, który będzie ułatwiać współpracę z nimi. Taką funkcję zdecydowanie spełnia Portal Klienta Małej Księgowości. Daje on ograniczony dostęp do programu każdemu z klientów, którego wskażemy. Dzięki temu, mogą oni wgrywać pliki bezpośrednio z programu i korzystać z generowanych przez niego zestawień (na przykład tych dotyczących sprzedaży czy zobowiązań). Ponadto, taki klient może na licencji biura wystawiać faktury za pomocą sieciowej wersji Małej Księgowości. To eliminuje przynajmniej jeden krok w udostępnianiu dokumentacji pomiędzy klientem a księgowym. Jako że wszystko trafia bezpośrednio do programu, nie musimy przejmować się źle wysłanymi mailami, czy pomylonymi załącznikami. Jest to też spore ułatwienie dla klienta, który nie musi samodzielnie wykupować programu w celu wystawiania faktur.

Oczywiście program księgowy, nieważne jak dobry, to nie jedyne narzędzie, z którego będzie korzystać biuro rachunkowe. Dlatego Mała Księgowość umożliwia prostą integrację z systemami zewnętrznymi. Dzięki temu, przesyłanie dokumentacji do systemów państwowych, czy też łączenie się z programami posiadającymi szerszy zakres funkcji obsługi płac i kadr to kwestia kilku kliknięć. Również dzięki temu oszczędzasz czas, który inaczej musiałbyś poświęcić na nieskomplikowane, ale czasochłonne zadanie przenoszenia dokumentów. Możesz za to skupić się na najbardziej wymagających i lukratywnych zadaniach.

Mała Księgowość w biurze rachunkowym

Aby skorzystać ze wszystkich tych cech programu księgowego, wystarczy, że wybierzesz wersję Małej Księgowości dedykowaną dla biur rachunkowych – MK BR. Decydując się na nią, otrzymasz dostęp do wszystkich funkcjonalności programu. Możesz za jej pomocą tworzyć i księgować dokumenty, prowadzić ewidencje, rozliczać podatki, obliczać składki i wiele, wiele innych.

Wersję BR Małej Księgowości zainstalujesz na wielu komputerach, dzięki czemu dostęp do niej mogą mieć wszyscy pracownicy biura. Przy tym, możesz zdecydować, który z użytkowników będzie miał dostęp do których z opcji programu. Daje Ci to większą kontrolę nad bezpieczeństwem i przepływem danych.

Unikalną cechą wersji programu przeznaczonej dla profesjonalistów jest to, że możesz prowadzić w niej księgowość dowolnej liczby firm. Dzięki temu Mała Księgowość będzie idealnym narzędziem nawet dla największego biura rachunkowego. Warto jedynie pamiętać, że przeznaczone jest ono do obsługi firm prowadzących księgowość uproszczoną.

Więcej o funkcjach i zaletach Małej Księgowości przeczytasz w dalszej części artykułu. Nie musisz jednak wierzyć nam na słowo. Możesz sam przekonać się, dlaczego nasi użytkownicy pozostają z nami przez dekady. Wystarczy, że wejdziesz na naszą stronę i podasz dane, za pomocą których będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a otrzymasz dostęp do demonstracyjnej wersji programu. Za jej pomocą przetestujesz wszystkie funkcje Małej Księgowości i dowiesz się, dlaczego warto wybrać ją dla swojego biura księgowego.

Wybierz Małą Księgowość za jedyne 749 złotych rocznie.

Automatyzacja procesów księgowych

Automatyzacja pracy to zdecydowanie jedna z zalet Małej Księgowości. Bez niej, sprawna praca biura rachunkowego jest niemożliwa. Cenny czas księgowych poświęcany jest na proste, powtarzalne, ale przy tym konieczne obowiązki, jak wprowadzanie dokumentów do systemu, czy uzupełnienie deklaracji o niezmiennie te same dane. Taki tryb pracy znacznie zmniejsza liczbę klientów, które może przyjąć biuro. Ogranicza też czas, który można poświęcić na bardziej skomplikowane zagadnienie.

Przywołaliśmy już przykłady ilustrujące w jaki sposób Mała Księgowość automatyzuje pracę biura księgowego. Do najbardziej oczywistych z nich należy tworzenie i wprowadzanie do systemu dokumentów. Dzięki systemowi kartotek, które zapamiętują raz uzupełnione dane i opcjom takim jak „klonowanie”, zamiast za każdym razem przepisywać konieczne informacje, uzupełnimy powtarzalne dokumenty kilkoma kliknięciami.

Inną opcją, która znacznie przyspiesza wprowadzanie dokumentów do programu, jest wbudowany system OCR. Dzięki niemu, dane ze skanu czy pliku PDF zostaną zaciągnięte automatycznie.

Uzupełnienie dokumentów to nie jedyne zadanie, w którym wyręczy Cię Mała Księgowość. Program wspomoże Cię również w bardziej skomplikowanych kwestiach, dokonując za Ciebie obliczeń dotyczących wysokości podatku czy składki na ZUS.

Te cechy programu są szczególnie widoczne podczas tworzenia deklaracji. Najpierw, aby uzupełnić ją o dane firmy, dla której ją składasz, wciskasz jeden przycisk. Następnym dokonujesz obliczeń. Nie tylko znacznie skraca to czas, który inaczej trzeba by poświęcić na samodzielne wypełnianie deklaracji, ale również zmniejsza prawdopodobieństwo popełnienia błędu.

Moduły do obsługi wielu klientów

Wersja Małej Księgowości przeznaczona dla biur rachunkowych jest specjalnie przystosowana tak, że pozwala na sprawne prowadzenie księgowości dla wielu firm. Po pierwsze, w ramach jednej licencji można korzystać z niej na kilku urządzeniach, a ponadto – zdalnie, poprzez mk.app. Dzięki temu, do programu mają swobodny dostęp wszyscy pracownicy biura, również Ci, pracujący w różnych lokalizacjach.

Co ważne, Mała Księgowość w żaden sposób nie ogranicza, ile firm możesz za jej pomocą obsługiwać. Dzięki temu jest świetnym rozwiązaniem także dla większych biur, prowadzących księgowość dla setek klientów.

Wprowadzane do systemu firmy możesz łatwo aktywować i dezaktywować, dzięki czemu nie musisz za każdym razem dodawać przedsiębiorcy, który tylko czasami korzysta z usług Twojego biura.

Mała Księgowość ułatwia Ci dostęp do najważniejszych funkcji. Niektóre z nich możesz nawet wyciągnąć na pulpit, dzięki czemu masz do nich dostęp bez uruchamiania właściwego programu. Już w nim natomiast znajdziesz pasek skrótów. Wystarczy, że umieścisz na nim najczęściej używane funkcje, a obsługa każdego klienta będzie znacznie szybsza.

Ponadto współpracę z firmami znacznie ułatwia Portal Klienta, który opisaliśmy już wcześniej. Ta opcja jest unikalna dla wersji BR Małej Księgowości, stworzona z myślą specjalnie o profesjonalnych księgowych.

Skalowalność i elastyczność

Decydując się na konkretny program księgowy, wybierz taki, który będzie odpowiadał potrzebom i wielkości Twojej firmy. Mała Księgowość zdecydowanie jest takim rozwiązaniem. Jak wskazaliśmy wcześniej, posłuży Ci niezależnie od tego, ile firm obsługujesz. Co więcej, zapłacisz zawsze tyle samo, więc nie będziesz zmuszony ponosić dodatkowych kosztów w związku z odniesionym sukcesem.

Program sprawdzi się także niezależnie od tego, kim są Twoi klienci. O ile prowadzącą księgowość uproszczoną, mogą być to osoby rozliczające się skalą, liniowo, czy ryczałtem. Mogą być VAT-owcami lub nie, prowadzić działalność usługową lub sprzedaż. Mała Księgowość ma odpowiedź na ich potrzeby.

Ułatw swoją pracę z Małą Księgowością

Wybierz Małą Księgowość dla biur rachunkowych, jeśli szukasz sprawdzonego, zaufanego narzędzia, które ułatwi i przyspieszy Twoją pracę. To logiczny, łatwy w obsłudze program, dzięki któremu możesz prowadzić księgowość dowolnej liczby firm. Wejdź na mk.rp.pl i przekonaj się, dlaczego warto dołączyć do wiernego grona naszych użytkowników.

Materiał Promocyjny