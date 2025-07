Motorówki, jachty i rowery wodne podlegają amortyzacji sezonowej

Środki trwałe używane sezonowo to składniki majątku, które w związku ze specyfiką działalności podatnika są wykorzystywane przez niego tylko przez część roku (np. w sezonie letnim lub zimowym). W szczególności mogą to być motorówki, jachty, sprzęt sportowo-rekreacyjny (np. trampoliny, deski surfingowe, rowery wodne, kajaki, skutery śnieżne, sanki czy narty), a także domki kempingowe czy maszyny do zbioru płodów rolnych. Ustawodawca nakazuje amortyzować je w sposób szczególny, tylko w miesiącach, w których są używane.