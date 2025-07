Julita Karaś-Gasparska: Wakacyjna amortyzacja

Lato w pełni, sporo osób wyjechało na wakacje. Ale dla innej grupy to właśnie czas najbardziej wytężonej pracy i najwyższych zarobków. Chodzi o przedsiębiorców, którzy prowadzą biznes w sezonie urlopowym i zaspakajają potrzeby tej grupy, która właśnie wypoczywa. To właściciele pól kempingowych, wypożyczalni sprzętu pływającego, smażalni ryb i budek z goframi, lodami oraz pamiątkami znad morza, najczęściej zresztą made in China. Aby prowadzić taki wakacyjny biznes, często trzeba posiadać w firmowych zasobach składniki majątku przeznaczone i wykorzystywanie na potrzeby działalności wakacyjno-wypoczynkowej, a więc: letnie domki kempingowe, motorówki, żaglówki, rowery wodne, kajaki, rozstawiane latem zewnętrzne baseny czy sprzęt do windsurfingu. Sprzęt ten jest wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności tylko przez część roku, a więc tylko przez część roku dokonuje się od niego odpisów amortyzacyjnych. Zasada ta odnosi się zresztą nie tylko do majątku wykorzystywanego w branży turystycznej. Niektóre maszyny rolnicze są używane jedynie w okresie żniw i w czasie zbioru owoców i warzyw. Także te składniki majątku muszą być rozliczane w kosztach według szczególnych zasad. Na czym polega amortyzacja sezonowa i czy czasowe przestoje środka trwałego (np. z uwagi na poszukiwanie nowego klienta) uzasadniają jej zastosowanie, piszemy szczegółowo w artykule pt.: „Motorówki, jachty i rowery wodne amortyzuje się w szczególny sposób”.