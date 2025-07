Gdzie są granice legalnej optymalizacji podatkowej

Zdarza się, że podatnik wykonuje czynności, których głównym celem jest osiągnięcia korzyści podatkowej. Jeżeli korzyść ta jest sprzeczna z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, to w takim przypadku znajduje zastosowanie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Oznacza to, że ww. czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny, tzn. jeżeli nie zostałby zastosowany przez podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami w dominującej mierze z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Przy czym do przyczyn tych nie zalicza się osiągnięcia korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu.