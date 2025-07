Odpłatne nabycie przez pracownika udziałów fantomowych bez PIT

Tak wypowiedział się dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji z 21 października 2024 r. (0115-KDIT1.4011.500.2024.2.MK).

Spółka wprowadziła program motywacyjny, który był skierowany do wybranych pracowników oraz współpracowników. Celem programu było zacieśnienie więzi między firmą a uczestnikami, stabilizacja kluczowej kadry oraz motywowanie uczestników do działań sprzyjających wzrostowi wartości spółki. W ramach programu uczestnicy mogli odpłatnie nabywać udziały fantomowe, które nie dawały im typowych praw udziałowców, takich jak prawo głosu czy prawo do dywidendy, lecz stanowiły obietnicę przyszłych świadczeń opartych na wartości udziałów spółki lub osiąganych zyskach. Ważnym aspektem programu było to, że udziały fantomowe były niezbywalne i warunkowe, a ich wartość rynkowa nie mogła być określona w momencie ich nabycia, ponieważ zależała od przyszłych wyników finansowych spółki.