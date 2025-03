Jak rozliczyć wydatki na fit-out

- Spółka z o.o. ABC prowadzi głownie działalność polegającą na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami własnymi. Spółka posiada m.in. nieruchomość zabudowaną budynkiem centrum handlowego. Budynek jest środkiem trwałym spółki. Poszczególne lokale w budynku galerii handlowej są wynajmowane różnym firmom. Każdy lokal jest dostosowywany indywidualnie do wymogów konkretnego najemcy, w związku z czym są wykonywane prace dostosowujące (tzw. prace fit-out). Prace te wykonywane są każdorazowo kiedy wynajmowany lokal opuszcza poprzedni najemca, a spółka zamierza oddać wyznaczoną powierzchnię pod wynajem nowemu podmiotowi. Prace dostosowujące mają także miejsce wtedy, gdy dotychczasowy najemca zmienia wystrój lokalu lub zwiększa powierzchnię wynajmowanego lokalu poprzez przyłączenie do lokalu powierzchni lokali sąsiadujących. Celem wykonywanych prac dostosowujących jest przygotowanie lokalu do wymogów najemcy oraz do dalszych prac aranżacyjnych wykonywanych już przez nowego najemcę. Prace te są wykonywane na podstawie zawartej umowy oraz zgodnie z projektem przedstawionym przez najemcę i zaakceptowanym przez obie strony. Koszty prac są ponoszone przez spółkę w sposób ustalony z najemcą. W niektórych przypadkach spółka wykonuje je we własnym zakresie i na własny koszt, w innych spółka pokrywa koszt prac dostosowujących wykonanych przez najemcę do określonego w umowie limitu. W niektórych sytuacjach spółka wykonuje część prac we własnym zakresie i na własny koszt oraz dodatkowo pokrywa koszt części prac wykonanych przez najemcę do określonego limitu.