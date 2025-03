Rozmowa z urzędnikiem nie jest kluczem do sukcesu

Krajowa Administracja Skarbowa na każdym kroku informuje o dostępnych i łatwych kanałach informacyjnych z podatnikiem. Wysoki poziom elektronizacji usług podatkowych nie wyeliminował jednak najczęstszego dotychczas i najłatwiejszego kanału komunikacji, jakim są połączenia telefoniczne. Organy podatkowe nadal chętnie omijają formalne i pisemne formy kontaktu z podatnikiem na rzecz rozmowy telefonicznej. I choć możliwość załatwienia spraw urzędowych telefonicznie to bez wątpienia rozwiązanie wygodne i – na pierwszy rzut oka – szybkie, niesie dla podatnika pewne ryzyko, którego nie zawsze jesteśmy świadomi. Działając w zaufaniu do organów podatkowych nie myślimy o tym, że ustalenia telefoniczne nie znajdują żadnego trwałego potwierdzenia na piśmie, co często prowadzi do nieprecyzyjnego przekazywania informacji, nieporozumień, a nawet wypierania poczynionych założeń przez urzędnika na dalszym etapie sprawy. Dlatego kluczowe jest, aby do kontaktu telefonicznego ze strony urzędów skarbowych podchodzić z odpowiednią rozwagą, zachowując przy tym, o ironio, zasadę ograniczonego zaufania.