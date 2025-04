Hipotetyczne odsetki są kosztem uzyskania przychodów CIT.

Począwszy od stycznia 2020 r. w spółkach istnieje możliwość rozliczania tzw. hipotetycznych odsetek. Rozwiązanie to zostało wprowadzone do ustawy o CIT nowelizacją z 23 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2159). Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy jest to rozwiązanie umożliwiające zaliczenie do kosztów podatkowych hipotetycznych kosztów pozyskania kapitału zewnętrznego, w przypadku gdy źródłem finansowania spółki są dopłaty wnoszone przez wspólników lub tzw. zyski zatrzymane. Zamysłem ustawodawcy było wyrównanie podatkowych uprawnień związanych z finansowaniem zewnętrznym w postaci pożyczki, która daje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek i innych ewentualnych opłat oraz tworzenia kapitału na drodze samofinansowania.