Krajowy System e-Faktur, czyli centralny rejestr, do którego przedsiębiorcy będą musieli wprowadzać dokumenty, to rewolucja dla biznesu. I choć proces legislacyjny jeszcze trwa (przepisy określające zasady funkcjonowania tzw. KSeF 2.0 trafiły dopiero pod koniec czerwca do Sejmu), Ministerstwo Finansów opublikowało już szczegółową dokumentację techniczną niezbędną w procesie implementacji systemu wraz z narzędziami wspierającymi integrację.

Kiedy wchodzi obowiązkowy KSeF?