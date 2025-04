Zostały dwa tygodnie na złożenie rocznego PIT przedsiębiorcy

Kwiecień to czas intensywny dla podatników PIT, przygotowujących rozliczenia podatkowe. W serwisie e-Urząd Skarbowy od 15 lutego 2025 r. dostępne są dla wszystkich podatników PIT zeznania roczne przygotowane przez administrację skarbową w usłudze e-PIT. W przypadku podatników, którzy wszystkie przychody uzyskują za pośrednictwem płatników, zeznanie podatkowe za 2024 r. zwykle wymaga tylko niewielkich modyfikacji w zakresie rozliczenia niektórych ulg podatkowych i wysłania po jego akceptacji. Jeśli podatnik nie zaakceptuje zeznania przygotowanego w e-PIT albo nie złoży zeznania przygotowanego we własnym zakresie, to zeznanie przygotowane przez administrację skarbową zostanie automatycznie zaakceptowane i uznane za złożone 30 kwietnia 2025 r.