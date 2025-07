Zarabiasz w internecie? To niekoniecznie musisz zakładać działalność

Sprzedajesz coś w internecie? To nie oznacza, że fiskus automatycznie uzna cię za przedsiębiorcę. Pokazuje to interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 kwietnia 2025 r. (nr 0115-KDIT1.4011.190.2025.1.MN). Przyjrzyjmy jej się bliżej.

Mężczyzna prowadził firmę, trzy lata temu ją zamknął i teraz jest na etacie. Dorabia do pensji w internecie. Na jednej z platform oferuje subskrypcje i udostępnia cyfrowe treści. Są to grafiki generowane za pomocą modeli sztucznej inteligencji. Przychody z tego tytułu wyniosły w zeszłym roku niecałe 1,8 tys. zł. Na innej platformie sklonował swój głos za pomocą AI i udostępnia go komercyjnie. Przychody to niecałe 1,3 tys. zł rocznie.