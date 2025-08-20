Rzeczpospolita
Dofinansowanie do czterodniowego tygodnia pracy z podatkiem

Pracodawcy, którzy wezmą udział w pilotażowym programie skróconego czasu pracy i dostaną dofinansowanie na pracowników, będą musieli podzielić się nim z fiskusem. Oprócz podatku niektórzy zapłacą składkę zdrowotną.

Publikacja: 20.08.2025 18:30

Wnioski o udział w pilotażowym programie skróconego czasu pracy można składać do 15 września 2025 r.

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Pracodawco, dołącz do pilotażu skróconego czasu pracy – zachęca Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Kusi przedsiębiorców dofinansowaniem – może to być nawet 20 tys. zł na jednego pracownika (a na firmę maksymalnie 1 mln zł). Okazuje się jednak, że część tej kwoty trzeba będzie oddać fiskusowi.

– Dofinansowanie jest dla firmy przychodem, od którego trzeba zapłacić podatek – mówi Izabela Leśniewska, doradca podatkowy w kancelarii Alo-2. Wskazuje, że zgodnie z regulaminem programu pilotażowe projekty będą finansowane ze środków rezerwy Funduszu Pracy. – Do takiej dopłaty nie pasuje żadne z podatkowych zwolnień – podkreśla ekspertka.

