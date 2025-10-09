Nie może być tak, że przedsiębiorca na skali bądź liniówce będzie rozliczał składkę zdrowotną od sprzedaży środków trwałych w jednoosobowej działalności gospodarczej, a w spółce cywilnej nie. Takie są wnioski z odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na pytanie „Rzeczpospolitej”.

Chodzi o zmiany w rozliczeniach, które obowiązują od 1 stycznia 2025 r. Czyli likwidację obowiązku naliczania składki zdrowotnej przy sprzedaży środków trwałych (np. samochodów, maszyn, nieruchomości użytkowych). Firmy nie muszą już uwzględniać takiej transakcji przy wyliczaniu zobowiązania do ZUS. Tak jest przy miesięcznych rozliczeniach. Jeśli jednak dla przedsiębiorcy na skali lub liniowym PIT wykazanie przychodu i kosztu ze sprzedaży środków trwałych okaże się opłacalne, może je uwzględnić w rocznym rozliczeniu.