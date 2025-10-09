Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Jak rozliczyć składkę od środków trwałych, jeśli mamy kilka firm? Ministerstwo Zdrowia odpowiada

Przedsiębiorcy na skali i liniowym PIT mogą zdecydować, czy przy obliczaniu rocznej składki zdrowotnej uwzględniać przychody i koszty ze sprzedaży środków trwałych, czy też nie. Wybraną metodę trzeba zastosować do rozliczenia wszystkich form działalności.

Publikacja: 09.10.2025 04:31

Jak rozliczyć składkę od środków trwałych, jeśli mamy kilka firm? Ministerstwo Zdrowia odpowiada

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zmiany w rozliczeniu składki zdrowotnej obowiązują od 2025 roku?
  • Jakie są zasady rozliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców prowadzących więcej niż jedną firmę?
  • Jakie kryteria decydują o opłacalności uwzględnienia sprzedaży środków trwałych w składce zdrowotnej?
  • Jakie podejście do rozliczenia sprzedaży środków trwałych mogą przyjąć przedsiębiorcy na ryczałcie?
  • W jaki sposób przedsiębiorcy z różnymi formami opodatkowania powinni podejść do rozliczania składki zdrowotnej?
Pozostało jeszcze 92% artykułu

Nie może być tak, że przedsiębiorca na skali bądź liniówce będzie rozliczał składkę zdrowotną od sprzedaży środków trwałych w jednoosobowej działalności gospodarczej, a w spółce cywilnej nie. Takie są wnioski z odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na pytanie „Rzeczpospolitej”.

Chodzi o zmiany w rozliczeniach, które obowiązują od 1 stycznia 2025 r. Czyli likwidację obowiązku naliczania składki zdrowotnej przy sprzedaży środków trwałych (np. samochodów, maszyn, nieruchomości użytkowych). Firmy nie muszą już uwzględniać takiej transakcji przy wyliczaniu zobowiązania do ZUS. Tak jest przy miesięcznych rozliczeniach. Jeśli jednak dla przedsiębiorcy na skali lub liniowym PIT wykazanie przychodu i kosztu ze sprzedaży środków trwałych okaże się opłacalne, może je uwzględnić w rocznym rozliczeniu.

Pozostało jeszcze 87% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Informatyk nie rozliczy garnituru w kosztach. Choć klienci nie chcą, żeby chodził w bojówkach
PIT
Informatyk nie rozliczy garnituru w kosztach. Choć klienci nie chcą, żeby chodził w bojówkach
Wypłaty z fundacji rodzinnej dla rodzeństwa fundatorów bez PIT
PIT
Wypłaty z fundacji rodzinnej dla rodzeństwa fundatorów bez PIT
Fiskus nie ustępuje ws. podatku, choć spółki od lat wygrywają z nim w sądach
PIT
Fiskus nie ustępuje ws. podatku, choć spółki od lat wygrywają z nim w sądach
Karma dla psa i żwirek dla kota w kosztach firmy? Jest to możliwe
PIT
Karma dla psa i żwirek dla kota w kosztach firmy? Jest to możliwe
Jaki podatek trzeba zapłacić od sprzedaży powiększonego mieszkania?
PIT
Jaki podatek trzeba zapłacić od sprzedaży powiększonego mieszkania?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama