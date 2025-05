Adwokat rozliczy w kosztach PIT wydatki na kuchnię i toaletę

Potwierdza to interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 kwietnia 2025 r. (0114-KDIP3-1.4011.169.2025. 2.PT).

Wystąpił o nią adwokat mający od roku własną działalność gospodarczą. Prowadzi ją w domu należącym do niego i jego żony. Budynek jest wskazany w zgłoszeniu działalności do CEiDG, a także do rejestru prowadzonego przez samorząd.