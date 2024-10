Samochód w firmie a rozliczenia podatkowe - formy najmu i zielone rozwiązania. Zapis webinaru "Rz"

Produkcja przeniesiona z Polski do USA. Ford będzie produkować akumulatory w Michigan

Według najnowszej umowy zawartej pomiędzy LG Energy oraz Fordem, produkcja akumulatorów trakcyjnych do samochodów elektrycznych, zostanie przeniesiona z Polski do Michigan (USA) w 2025 roku. Jest to wynik m.in. ustawy o redukcji inflacji oraz ulg podatkowych.