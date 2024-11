Harmonizacja e-faktur od 2035 r. Co czeka polskich i europejskich przedsiębiorców?

Europejscy ministrowie finansów osiągnęli porozumienie: e-fakturowanie w całej UE ma być obowiązkowe od lipca 2030 roku według jednolitego standardu, na początek w w zakresie transakcji między państwami członkowskimi. Co to w praktyce oznacza dla Polski, która już szykuje się do wprowadzenia swojego systemu e-faktur?

Nie będziemy mogli długo uciekać od przyjęcia standardowego formatu faktury elektronicznej. Mówiąc w pewnym skrócie, chodzi o format już teraz stosowany w transakcjach typu B2G, czyli w transakcjach na rzecz podmiotów rządowych. Przy czym nasz kraj prawdopodobnie skorzysta z okresu przejściowego do końca 2034 roku. Został on zaproponowany w przyjętym, kompromisowym projekcie dla tych państw, które m.in. na podstawie odpowiedniej zgody mogły zastosować faktury elektroniczne w dowolnym formacie. Polska była jednym z pierwszych państw, które zaczęły przymiarki do systemu e-fakturowania na tej podstawie i uzyskały specjalną zgodę Komisji Europejskiej. Jednak to sprawiło także, że my zaczęliśmy te prace, zanim przyjęty został unijny standard ustrukturyzowanej faktury elektronicznej. Dlatego dostaliśmy czas, aby się dostosować. W połowie 2025 roku Komisja ma ogłosić finalny model takiej e-faktury dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. To oznacza, że mamy jeszcze niemal dziesięć lat na dostosowanie się do europejskiego standardu. To sporo czasu, ale byłoby pożądane, by zacząć te przygotowania odpowiednio wcześnie, a nie np. w 2034 roku.