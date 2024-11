Każdego dnia polska skarbówka wszczyna nowe postępowania podatkowe. W teorii powinny być prowadzone wnikliwie, szybko, w sposób budzący zaufanie i z poszanowaniem praw podatnika. W praktyce bywa jednak zupełnie inaczej. A jednym z jaskrawych przykładów, jak postępowanie podatkowe nie powinno wyglądać, jest sprawa, którą niedawno przesądził Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Oleje silnikowe a akcyza

Podatnik trafił na celownik urzędników w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem wyrobów akcyzowych. Konkretnie chodziło o oleje silnikowe. Schody zaczęły się, gdy w jego firmie zawitała kontrola celno-skarbowa, która miała zbadać rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania akcyzy za okres od stycznia 2017 r. do kwietnia 2018 r. Nie skończyła się dobrze dla przedsiębiorcy.

Fiskus zarzucił, że mężczyzna nie opodatkował akcyzą wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w kontrolowanym okresie. W jego ocenie część olejów kwalifikowanych przez podatnika do jednego kodu CN powinna zostać zakwalifikowana do innego, bo zawierały one w swym składzie 70 proc. masy lub więcej olejów ropy naftowej lub otrzymywanych z minerałów bitumicznych. Po przeprowadzeniu postępowania urzędnicy doszli do przekonania, że podatnik nie deklarował oraz nie wpłacił prawie 3 mln zł akcyzy.

Przedsiębiorca nie zgadzał się z taką oceną, ale u fiskusa nic nie wskórał. Światełko w tunelu zobaczył, gdy WSA skasował decyzję urzędników i kazał im pozyskać w toku postępowania taki materiał dowodowy, który pozwoli na określenie składu procentowego spornych olejów.

Dowody, a decyzja podatkowa

Fiskus zabrał się do pracy, ale wiele to nie zmieniło, bo finalnie znów wystawił przedsiębiorcy rachunek na prawie 3 mln zł. Podatnik poszedł do sądu i drugi raz wygrał. A wrocławski WSA suchej nitki nie zostawił na postępowaniu fiskusa.

Sądowi nie umknęło m.in. to, że w sprawie chodziło o takie same oleje, które w ramach działalności skarżący nabywał od dawna. Co więcej, którymi już wcześniej zajmował się i fiskus, i sąd. Skarżący wskazał, że w zakończonej sprawie z października 2012 r. jego oleje urzędnicy zakwalifikowali w sposób owocujący zwrotem nadpłaconej akcyzy.

Zdaniem WSA podatnik, dokonując spornych transakcji na bazie dotychczasowych zdarzeń i dowodów, tj. ekspertyz, badań, WIT i decyzji fiskusa z 2012 r., miał prawo uważać, że jego klasyfikacja jest prawidłowa. WSA nie miał najmniejszych wątpliwości, że zmiana stanowiska w sprawie narusza prawo w tym, konstytucyjne zasady m.in. praworządności, ochrony zaufania i legalizmu.

Sąd podkreślił, że podatnik w sprawie klasyfikacji spornych olejów postępował uczciwie, rzetelnie i w dobrej wierze, dochowując w sprawie należytej staranności. Podjął obiektywnie wszelkie możliwe i dostępne działania w celu ustalenia składu chemicznego olejów i ich prawidłowego sklasyfikowania. Domagał się też przeprowadzenia dowodów, co fiskus zignorował.

Postępowanie podatkowe – podstawowe zasady

Tymczasem, jak podkreślił sąd, postępowanie podatkowe nie może być prowadzone w sposób tendencyjny i nakierowane na ustalenie wyłącznie okoliczności „korzystnych” dla fiskusa. To znaczy przemawiających za określeniem podatku, z pominięciem zaś przeciwnych, świadczących „na korzyść” podatnika.

Sąd uznał, że taki sposób postępowania stanowi jaskrawe naruszenie procedury, konstytucji oraz Karty praw podstawowych UE. Wyrok jest nieprawomocny. Sygnatura akt: I SA/Wr 106/24